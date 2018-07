Sudafrica | all' asta una notte nella cella di Nelson Mandela

Wimbledon 2018 : Andreas Seppi e Kevin Anderson interrotti dalla pioggia. In vantaggio il Sudafricano : Nel terzo set la partita si sviluppa sul filo dell'equilibrio e l'azzurro ha la sua possibilità nel quarto game contro il potente servizio del numero 8 del mondo. Ancora una volta, però, Anderson ...

Wimbledon 2018 : Andreas Seppi e Kevin Anderson interrotti dalla pioggia. In vantaggio il Sudafricano : Come le previsioni meteorologiche avevano annunciato, la pioggia è arrivata sui campi di Church Road ed il programma della terza giornata di incontri a Wimbledon ha subito delle modifiche. Cambiamenti che hanno riguardato il nostro Andreas Seppi (numero 50 ATP) ed il sudafricano Kevin Anderson (numero 8 ATP). Il match, sul campo numero 2, è stato interrotto sullo score di 6-3 6-7 6-3 1-1 in favore di Anderson. Nel primo set la grande potenza al ...

Allenatore italiano allenerà in Sudafrica [NOME e DETTAGLI] : E’ il Sudafrica la nuova sfida di Stefano Cusin, Allenatore giramondo che ha già lavorato in 11 Paesi diversi, dal Camerun alla Palestina, passando per Congo, Bulgaria, Libia, Arabia Saudita, Dubai, Inghilterra. Il toscano classe ’68 è stato scelto per guidare i Black Leopards di Polokwane, appena promossi in Premier Soccer League, la massima serie Sudafricana. “E’ uno dei miei incarichi più prestigiosi: il ...

Giramondo Cusin - allenerà in Sudafrica : ANSA, - MILANO, 4 LUG - E' il Sudafrica la nuova sfida di Stefano Cusin, allenatore Giramondo che ha già lavorato in 11 Paesi diversi, dal Camerun alla Palestina, passando per Congo, Bulgaria, Libia, ...

Sudafrica : crescita Pil rallenta allo 0 - 8% nel primo trimestre : Su base sequenziale l'economia Sudafricana ha registrato invece una contrazione del 2,2% nel primo trimestre, contro il precedente progresso del 3,1% , 2,3% nel terzo trimestre, e la flessione dello ...