Suburra La Serie slitta al prossimo inverno su Rai2? I palinsesti svelano le prime novità

optimaitalia

: #SuburraLaSerie slitta al prossimo inverno su Rai2? I palinsesti svelano le prime novità - OptiMagazine : #SuburraLaSerie slitta al prossimo inverno su Rai2? I palinsesti svelano le prime novità - MariCavallaro_ : RT @CarlottaFerlito: Non sono una fan accanita delle serie tv, ma comunque le mie prefe sempre e per sempre sono Gomorra e Suburra. Poi ci… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Possono essere davvero delle cattive notizie quelle che arrivano dai calendari Rai che, sembra, non provedonoLa, almeno non in autunno. Quando si tratta di tv pubblica la programmazione è sempre ballerina ma dopo la pubblicazione dei primi calendari con date e orari dei programmi e delleche andranno in onda ilautunno tutto lascia pensare chenon sarà tra questi.Alla presentazione deiRai lo stesso Dg Orfeo, presentando ledella prossima stagione, aveva confermato l'arrivo diLasuma, a quanto pare, non sarà l'autunno ad ospitarla ma ci vorrà l'. Sul sito Rai è possibile visionare il calendario completo della prossima stagione e della primaitaliana firmata Netflix non vi è traccia.Questo vuol dire che ci vorrà l'per vedereLasue che, a quel punto, i fan ...