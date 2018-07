STRONGER - IO SONO PIÙ FORTE di David Gordon Green 2017

Al cinema " STRONGER - Io sono più forte" - il coraggio di rinascere : A cinque anni dall'attentato alla maratona di Boston, esce "Stronger - Io sono più forte", film di David Gordon Green che sposa il punto di vista di un ragazzo, Jeff Bauman, la cui vita cambiò per sempre quel giorno.Jeff (Jake Gyllenhaal) si trova al traguardo per fare una sorpresa alla sua ragazza, Erin (Tatiana Maslany) con la quale vive un momento di crisi. Le ha dedicato un cartello, deciso a riconquistarla col suo solito e indomito ...

Con Dilei vai gratis a vedere STRONGER – Io sono più forte : Jake Gyllenhaal torna al cinema con un film intenso e struggente, intitolato Stronger – Io sono più forte. La pellicola racconta la storia vera di Jeff Bauman, coinvolto nell’attentato alla maratona di Boston. Era il 2013 e il ventottenne non era lì per correre, ma per riconquistare la sua ex fidanzata, facendole una sorpresa romantica. La sua vicinanza allo scoppio della bomba gli porterà via le gambe, cambiando per sempre la sua ...