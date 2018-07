«Sto con un uomo che mi fa sentire protetta | ma continuo a pensare a un altro»

F1 – La conferenza stampa a SilverStone si infiamma : Hamilton ‘attacca’ - i ferraristi rispondono [VIDEO] : Botta e risposta in conferenza stampa a Silverstone: Hamilton attacca i ferraristi per il contatto con Raikkonen, i piloti della Rossa rispondono Il Gran Premio di Gran Bretagna ha regalato emozioni incredibili oggi, a Silverstone. Sebastian Vettel ha conquistato una preziosissima vittoria, lasciandosi alle spalle il suo diretto rivale, Lewis Hamilton, e il suo compagno di squadra Kimi Raikkonen. A far discutere, però dopo la gara inglese, ...

LIVE Milan - Rybolovlev tratta con Yonghong Li. AcquiSto vicino in attesa di Elliott ? : L'autorevole Forbes, rivista statunitense di economia e finanza, ha affrontato l'argomento, sottolineando come, dopo l'inadempimento dell'azionista cinese, il club passerà ad Elliott. Non sarà però ...

Basket - Europei femminili Under 20 : pazzesca rimonta delle azzurrine contro la Francia. 76-69 e primo poSto nel girone : Due su due per l’Italia femminile agli Europei Under 20 femminili. Stavolta il successo arriva con molta più fatica: finisce 76-69 contro la Francia, con le azzurrine sotto per tre quarti del match. Consolidata la leadership con una partita di vantaggio e domani alle 15:45 sfida alla Svezia. Situazione di equilibrio nella prima frazione: Myriam Djekounade apre le danze realizzando tutti e due i tiri liberi, ma è immediata la risposta di ...

Mercato NBA – Zaza Pachulia lascia gli Warriors : firmato un annuale con i Detroit PiStons : Zaza Pachulia lascia i Golden State Warriors. Il centro georgiano è un nuovo giocaotre dei Detroit Pistons: percepirà un ingaggio da 2.4 milioni per un anno Dopo due anni passati a giocare con i fenomeni dei Golden State Warriors, con tanto di vittoria di ben 2 anelli NBA, Zaza Pachulia ha lasciato i Golden State Warriors, il centro georgiano ha firmato un contratto annuale di 2.4 milioni di dollari con i Detroit Pistons del neo coach ...

Pd - Martina contro Renzi : E' stato ingiuSto su Gentiloni. La replica : Faccio solo politica - non polemiche : Il neo segretario: 'Frasi sbagliate e ingiuste, non le ho condivise'. Sottolinea di voler lavorare per un partito diverso e invita a non dividersi bensì ad 'attaccare una destra pericolosa al governo' ...

Formula 1 - GP di SilverStone 2018. Hamilton contro Raikkonen : 'La mia gara? Colpa sua' : Sfugge all'intervista a caldo, ignora Raikkonen nel retro-podio, manda frecciatine sul podio e lancia attacchi diretti in conferenza stampa. È furibondo Lewis Hamilton al termine del Gran Premio di ...

Pd : Martina e Sala contro Renzi. Segretario Dem : 'IngiuSto su Gentiloni'. Sindaco : 'Non è più la guida giusta' : Immigrazione, economia, Europa e molto altro. Se qualcuno vuole confrontarsi su tutto, anche #vitalizi o #voucher , ci siamo. Da noi nessuna polemica, solo politica: basta ascoltare #buonadomenica ...

Wind sfida Iliad con un'offerta da non perdere : tanti minuti e giga verso tutti - CoSto e dettagli : Wind sfida Iliad con un'offerta da non perdere: tanti minuti e tanti giga verso tutti Wind sfida Iliad con un'offerta da non perdere: tanti minuti e giga verso tutti - Costo e dettagli Con l'arrivo ...

F1 – SilverStone si tinge di rosso con la vittoria di Vettel : le IMMAGINI più belle del Gp di Gran Bretagna : A Silverstone è festa Ferrari, Vettel trionfa nel Gp di Gran Bretagna battendo Hamilton a casa sua Il decimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno sul circuito di Silverstone ha visto vincere Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari ha battuto a casa sua Lewis Hamilton. Scorri la gallery per vedere le IMMAGINI più belle del Gp di Gran Bretagna. Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articolo F1 – Silverstone si tinge ...

Pd : Martina : 'Renzi ingiuSto su Gentiloni - basta dividersi'. Anche Sala contro l'ex premier : Le critiche di ieri di Renzi a Gentiloni? "Sono sbagliate e ingiuste, non le ho condivise". Lo dice il segretario del Partito democratico Maurizio Martina , interpellato al telefono dall'ANSA. "basta ...

Etiopia-Eritrea : Storico incontro dopo 20 anni dei 2 leader ad Asmara : Addis Abeba - I leader di Etiopia ed Eritrea, Abiy Ahmed e Isaias Afwerki , si sono incontrati oggi per la prima volta da quasi 20 anni. Lo storico incontro, avvenuto in un'atmosfera gioviale, ha ...

Martina : Renzi ingiuSto con Gentiloni. Ex premier : confrontiamoci : "Immigrazione, economia, Europa e molto altro. Se qualcuno vuole confrontarsi su tutto, anche vitalizi o voucher, ci siamo", scrive l'ex premier. Zingaretti: bene la proposta di Martina "Il Pd si ...

F1 – Vettel è al settimo cielo a SilverStone - il sorpasso su Bottas la chiave per la vittoria : “vi racconto come ci sono riuscito” : Sebastian Vettel parla dopo aver disputato il Gp di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone ed aver trionfato davanti al diretto rivale Lewis Hamilton Lewis Hamilton viene beffato a casa sua da Sebastian Vettel. È infatti il tedesco della Ferrari a trionfare a Silverstone, in occasione del decimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Con questa vittoria Vettel eguaglia le 51 vittorie in carriera di Alain Proust ed aumenta ...