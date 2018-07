Stasera in tv | programmi tv di lunedì 9 luglio 2018

Programmi TV di Stasera - lunedì 9 luglio 2018. Su Rai3 «Regali da uno sconosciuto » : Rebecca Hall in Regali da uno sconosciuto Rai1, ore 21.25: Tutto può succedere - 1^Tv Fiction di Alessandro Casale, Lucio Pellegrini del 2017, con Pietro Sermonti, Maya Sansa, Camilla Filippi. Prodotta in Italia. Primo episodio: Mentre tutti sono convinti che il corto circuito al Ground Control sia colpa di Carlo, Denis è distrutto dai sensi di colpa. Sara cerca di capire cosa c’è che non va col figlio ma finisce con il peggiorare le cose ...

Stasera in tv 8 luglio 2018 : film in tv - programmi tv - serie tv - fiction - reality : Stasera in tv 8 luglio 2018 possiamo trovare svariati programmi per trascorrere la serata. Sono molte le proposte delle principali reti in chiaro tra cui ovviamente i canali Rai e Mediaset. Vediamo i programmi tv di oggi 6 luglio 2018, trasmessi in prima serata dalle principali emittenti televisive. SCOPRI COSA C’È IN TV Cosa c’è Stasera in tv 8 luglio 2018 sulla Rai RAI 1 dalle ore 21:25 va in onda I Bastardi di ...

Stasera in tv : programmi tv di domenica 8 luglio 2018 : In attesa delle semifinali dei Mondiali si corre in Formula 1 il Gran Premio di Silverstone con gara in diretta alle ore 15:10 su Sky Sport 1 e Sky Sport F1 e soprattutto la replica in chiaro ...

Programmi TV di Stasera - domenica 8 luglio 2018. Su Canale 5 debutta Poldark : Poldark Rai1, ore 21.25: I Bastardi di Pizzofalcone – Replica Fiction di Carlo Carlei del 2016, con Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, Riccardo Zinna, Gennaro Silvestro, Tosca D’Aquino e Luigi Petrucci. Quinta puntata: I poliziotti sono alle prese con il delitto di una giovane volontaria di colore, avvenuto nei pressi della sua parrocchia. I parrocchiani e i diversi volontari che operano nel quartiere di Pizzofalcone sono molto ...

Programmi TV di Stasera - sabato 7 luglio 2018. Su Rai 1 Pierce Brosnan in versione romantica : Love is All you Need Rai1, ore 21.25: Love is All you Need Film del 2012 di Susanne Bier, con Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, Molly Blixt Egelind, Sebastìan Jessen. Trama: Ida alla vigilia del matrimonio di sua figlia Astrid in Italia, scopre che il marito, che credeva un sostegno sicuro e incrollabile, l’ha tradita con una collega senza troppo cervello. Come se non bastasse, la sua auto si scontra in aeroporto contro l’auto del padre ...

Stasera IN TV Programmi tv di oggi - sabato 7 luglio 2018 : Rai - Mediaset e altre reti : ... Programmi tv di oggi, sabato 7 luglio 2018, Mediaset : su Canale 5 , alle ore 20, va in onda la partita valida per i quarti dei Mondiali 2018, Russia-Croazia, che potrete seguire con la cronaca in ...

Programmi TV di Stasera - venerdì 6 luglio 2018. Su Rai1 «La memoria del cuore» : Channing Tatum e Rachel McAdams in La memoria del cuore Rai1, ore 21.25: La memoria del cuore Film di Michael Sucsy del 2012, con Rachel McAdams, Channing Tatum, Jessica Lange. Prodotto in Usa/Brasile/Francia/Australia/Germania/GB. Durata: 104 minuti. Trama: Il matrimonio tra Leo e Paige sembra perfetto, finché un incidente automobilistico infrange la loro felicità. Infatti Paige, al risveglio dal corna, non ricorda nulla degli anni passati ...

Stasera in tv programmi tv venerdì 6 luglio 2018 : Su Rete 4 resta il venerdì con i casi di cronaca, Quarto Grado lascia il posto alle repliche de Il Terzo Indizio . Su Rai 3 La Grande Storia in prima serata con Paolo Mieli. Tempo di best of invece ...

Stasera in tv - 5 luglio 2018 : film - programmi - serie tv - fiction - reality : Stasera in tv 5 luglio 2018 possiamo trovare svariati programmi per trascorrere la serata. Sono molte le proposte delle principali reti in chiaro tra cui ovviamente i canali Rai e Mediaset. Vediamo i programmi tv di oggi 5 luglio 2018, trasmessi in prima serata dalle principali emittenti televisive. SCOPRI COSA C’È IN TV Stasera in tv 5 luglio 2018 su Rai Su Rai Uno, dalle ore 21:25 andrà in onda Don Matteo – Stagione 10 Episodio 7 ...

Programmi TV di Stasera - giovedì 5 luglio 2018. Su Rai2 «Maze Runner – La Fuga» : Dylan O'Brien in Maze Runner - La Fuga Rai1, ore 21.25: Don Matteo 10 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Daniela Borsese, Monica Vullo del 2015, con Terence Hill, Nino Frassica. Non è colpa delle stelle: Un’alunna di don Matteo malata di tumore sembra essersi buttata dal tetto della scuola. Nel frattempo, Cecchini e Tommasi vogliono fare colpo sul PM e, in occasione del suo compleanno, gli regalano una bottiglia di champagne presa ...

Stasera in tv - 4 luglio 2018 : film - programmi - serie tv - fiction - reality : Stasera in tv 4 luglio 2018 possiamo trovare svariati programmi per trascorrere la serata. Sono molte le proposte delle principali reti in chiaro tra cui ovviamente i canali Rai e Mediaset. Vediamo i programmi tv di oggi 4 luglio 2018, trasmessi in prima serata dalle principali emittenti televisive. SCOPRI COSA C’È IN TV Stasera in tv 4 luglio 2018 su Rai Su Rai Uno, dalle ore 21:25 andrà in onda SuperQuark Rai Due, dalle ore 21:20 ...

Programmi TV di Stasera - mercoledì 4 luglio 2018. Su Rete4 «Il bisbetico domato» : Milly Carlucci in Il bisbetico domato Rai1, ore 21.25: SuperQuark - Nuova edizione Il programma di Piero Angela riparte con Un solo oceano, il primo episodio della seconda serie di Blu Planet della BBC. Con Alberto Angela si andrà poi alla scoperta di Bologna. Il Bbilinguismo porta a cambiamenti nel cervello che hanno conseguenze sorprendenti. Infatti, l’apprendimento di una seconda lingua si è rivelato utile oltre che per gli ovvi vantaggi nel ...