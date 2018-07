Starbucks | addio a cannucce di plastica | dal 2020 in pensione

Starbucks - l'addio di Howard Schultz : futuro in politica per lui? - : Dopo essersi dimesso da amministratore delegato nel 2017, abbandonerà anche la carica di presidente esecutivo il prossimo 26 giugno. Secondo i rumors potrebbe essere tra i candidati democratici per le ...

Nestlé-Starbucks - anche il gusto è in vendita. Diciamo addio al vero caffè italiano : Il caffè è come il vino. Ha una grande tradizione italiana (espresso), apprezzata in tutto il mondo. Può essere di grande qualità, come di pessima, cioè si presta a trucchetti commerciali non sempre facili da scoprire. La materia prima è fondamentale, ma la sua lavorazione non è cosa da improvvisarsi. Può dare discreti o ottimi profitti e questo dipende dalla serietà dei produttori. Inoltre il caffè – al pari del vino – è diventato un bene di ...