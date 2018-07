Stadio Bologna | in attesa del restyling dell’impianto ecco il wi-fi

Cesare Cremonini ritorna a casa! Tutto esaurito allo Stadio Dall’Ara di Bologna [GALLERY] : Il concerto di Cesare Cremonini allo stadio Dall’Ara di Bologna segna un successo senza precedenti: lo spettacolo sold out del cantante Cesare Cremonini ieri ha dato vita ad uno spettacolo senza precedenti. allo stadio Dall’Ara di Bologna il cantante ha messo in scena davanti al pubblico di casa sua un concerto degno di nota. Segnando il Tutto esaurito , il 38enne bolognese ha cantato le sue hit più conosciute facendo ascoltare al ...

Bologna - Saputo sul calciomercato : il profilo del nuovo tecnico - Verdi e lo Stadio - tutti i dettagli : Bologna , Joe Saputo ha parlato del futuro della sua squadra, che ripartirà da un nuovo allenatore dopo l’esonero di Donadoni di ieri pomeriggio Il presidente del Bologna , Joe Saputo , ha dato ieri l’annuncio dell’esonero di Roberto Donadoni dal ruolo di tecnico della squadra emiliana. Adesso la società è partita alla ricerca di un valido sostituto per la prossima stagione, come evidenziato dallo stesso Saputo oggi: “Il ...

Il Bologna nega lo Stadio al Memorial Cevenini : "Il Bologna nega lo stadio Dall'Ara per le finali Amatori e Giovanili", accusa la Uisp: "Come ogni anno il calcio Uisp avrebbe voluto organizzare le sue finali allo stadio. Come ogni anno - recita la ...