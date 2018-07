Squadra Speciale Cobra 11 a caccia di fantasmi tra rapimenti e matrimoni | anticipazioni

Per Squadra Speciale Cobra 11 arrivano elezioni politiche ad alta tensione : anticipazioni 9 luglio : Nuovo doppio episodio di Squadra Speciale Cobra 11 nel prime time di oggi, 2 luglio, di Rai2 a partire dalle 21.50 per lasciare spazio alla fine dell'ennesima partita dei Mondiali di Russia 2018. La serie tv tedesca torna con due episodi della 41esima stagione (almeno in Patria, la 21esima in Italia) dal titolo “Summer e Sharky” e “Dana” in cui toccherà ad una ex di Paul fare il bello e il cattivo tempo. Nel primo episodio, Semir e Paul ...

Squadra Speciale Cobra 11 a caccia di un’ex fidanzata piena di segreti : anticipazioni 2 luglio : Lunedì sera ad alta tensione su Rai2 dove è confermato l'appuntamento con Squadra Speciale Cobra 11 in onda anche oggi, 25 giugno, con un doppio episodio in cui i colpi di scena non mancheranno. La serie tedesca tornerà anche la prossima settimana, il 2 luglio, con altri due episodi della 41esima stagione (almeno in Patria, la 22esima in Italia) dal titolo "Summer e Sharky" e "Dana" in cui toccherà ad una ex di Paul fare il bello e il cattivo ...

Squadra Speciale Cobra 11 riporta indietro Frank Stolte : anticipazioni 18 e 25 giugno : Ultimi episodi della stagione numer 40 (almeno in Patria) di Squadra Speciale Cobra 11 che torna oggi, 18 giugno, per chiudere un capitolo importante alla presenza di una vecchia conoscenza, Frank Stolte. Sarà proprio l'ex collega di Semir uno dei protagonisti del doppio episodio che andrà in onda nel prime time di Rai2 questa sera aprendo, di fatto, alla 41esima stagione i cui episodi andranno in onda lunedì prossimo, il 25 ...

Squadra Speciale Cobra 11 torna su Rai2 con dieci nuovi episodi : anticipazioni 11 giugno : Le serate crime e procedurali di Rai2 iniziano a prendere vita con Squadra Speciale Cobra 11 in attesa della seconda stagione di MacGyver in onda dal 14 giugno prossimo, in prima serata. dieci nuovi episodi per la serie tv tedesca che riporta sul piccolo schermo la Polizia autostradale criminela, la Kripo Autobahn a 20 anni dalla messa in onda del primo episodio. A partire da oggi, 11 giugno, Squadra Speciale Cobra 11 andrà in onda con i ...

Salvini e Di Maio al Quirinale coi nomi del premier - Conte? - e della Squadra Speciale TGLA7 dalle 16.20 : Convocati questo pomeriggio dal capo dello Stato, mezz'ora per ciascuno. Occhi puntati soprattutto sui ministeri-chiave come quello dell'Economia, Esteri e Difesa -