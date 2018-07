Spuntano interessanti offerte per Kingdom Come Deliverance in versione PS4 e Xbox One

eurogamer

(Di lunedì 9 luglio 2018) Se siete alla ricerca di un ottimo RPG e ancora non avete provato l'apprezzatodi Warhorse e Deep Silver, abbiamo delle ottime notizie per voi!Infatti, su Amazon sono spuntate delleper il gioco inPlayStation 4 eOne. Il titolo è disponibile con uno sconto del 30% sul prezzo di partenza, quindi potete fare vostro, nelle due versioni console, per 20 Euro, anziché 39.99 Euro.Che ne dite? Ci state facendo un pensierino?Read more…