Spazio | trovato in Botswana un frammento dell’asteroide esploso il 2 giugno

Arsenal-Wilshere - ufficiale l’addio : “Emery mi ha detto che avrei trovato poco Spazio” : Il giocatore inglese ha confermato che lascerà l’Arsenal alla scadenza del suo contratto fissata il prossimo 30 giugno, la decisione dopo un colloquio con Emery Jack Wilshere ha annunciato il suo addio all’Arsenal. La decisione del giocatore 26enne, per lui 197 presenze con la maglia dei ‘gunners’, è maturata dopo l’arrivo del tecnico Unai Emery a Londra, come sottolinea il giocatore in un post pubblicato su ...