Spazio | scoperto l’oggetto più brillande dell’Universo primordiale

(Di lunedì 9 luglio 2018) Individuato l’oggetto più brillante dell’Universo: è un quasar nato meno di un miliardo di anni dopo il Big Bang, pronto a rivelare i segreti più intimi delle prime galassie. Localizzato a 13 miliardi di anni luce, è formato da una galassia con un massiccio buco nero che emette un getto di plasma veloce quasi quanto la luce, tanto da essere estremamente brillante alle frequenze radio. La scoperta, fatta grazie al sistema americano di telescopi del Very Long Baseline Array (Vlba), è pubblicata su The Astrophysical Journal dal gruppo di ricerca di Edoardo Banados del Carnegie Institution for Science a Pasadena, California. Il quasar, chiamato PSO J352.4034-15.3373 (abbreviato come P352-15), è stato successivamente osservato anche dal National Radio Astronomy Observatory (Nrao), producendo “l’immagine più dettagliata mai ottenuta per una galassia ...