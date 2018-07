Spazio | Indra guiderà il progetto Disasters Risk Reduction dell’Agenzia Spaziale Europea

Spazio : Indra guida progetto Esa per ridurre rischi disastri naturali : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Indra guida uno dei progetti chiave dell’iniziativa Earth Observation for Sustainable Development (EO4SD) dell’Agenzia Spaziale Europea che consentirà alle banche di sviluppo come la Banca mondiale e ai paesi vulnerabili di usufruire dell’enorme mole di informazioni raccolte dallo Spazio per ridurre l’impatto di gravi catastrofi naturali . Ogni anno inondazioni, siccità, terremoti ed ...

Spazio : Indra guida progetto Esa per ridurre rischi disastri naturali (3) : (AdnKronos) – Con tutte queste informazioni, i paesi e le banche di sviluppo possono migliorare i loro progetti e misurare con precisione totale i risultati che ottengono. Per la prima volta, sarà possibile determinare rapidamente le prestazioni offerte da ogni dollaro o euro investito. Fornire dati e informazioni per conoscere meglio i rischi e per limitare gli effetti è in linea con la strategia definita nell’Agenda 2030 che ...