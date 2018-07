Spazio : Indra guiderà il progetto Disasters Risk Reduction dell’Agenzia Spaziale Europea : Indra , società di tecnologia e consulenza, guiderà per due anni e mezzo il progetto Disasters Risk Reduction dell’Agenzia Spaziale Europea , parte dell’iniziativa Eo4sd mirata a promuove l’uso dei satelliti per l’osservazione della Terra al fine favorire lo sviluppo sostenibile in diverse aree, dall’agricoltura alla riduzione dei rischi legati alle catastrofi naturali. Il progetto , spiega una nota, è realizzato da un ...

Spazio : Indra guida progetto Esa per ridurre rischi disastri naturali (3) : (AdnKronos) – Con tutte queste informazioni, i paesi e le banche di sviluppo possono migliorare i loro progetti e misurare con precisione totale i risultati che ottengono. Per la prima volta, sarà possibile determinare rapidamente le prestazioni offerte da ogni dollaro o euro investito. Fornire dati e informazioni per conoscere meglio i rischi e per limitare gli effetti è in linea con la strategia definita nell’Agenda 2030 che ...