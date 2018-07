Spazio | ecco uno dei nodi cosmici più densi dell’universo

Calabria e Sicilia “catturate” dalla sentinella dello Spazio : ecco le prime immagini del satellite Sentinel-3B : La Calabria e la Sicilia , con l’Etna bene in evidenza, sono protagoniste delle prime immagini inviate a Terra dal satellite Sentinel-3B , la sentinella del pianeta lanciata il 25 aprile nell’ambito del programma Copernicus, promosso da Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea. Si tratta di un’immagine nell’infrarosso, “catturata” dall’altimetro e dal radiometro Slstr (Sea and Land Surface ...

Spazio : ecco come la “prua” terrestre rallenta il vento solare : Quando una barca prende velocità in acqua, crea una particolare onda ad arco davanti a sé che sembra anticipare il movimento dello scafo. Qualcosa di molto simile avviene al nostro pianeta in orbita attorno al Sole: anche se noi non possiamo percepirlo, ci troviamo su un ‘mezzo di trasporto’ che si muove a eccezionale rapidità attraverso lo Spazio . La velocità orbitale media della Terra è di circa 30 chilometri al secondo, il che significa che ...

Paura in pista - la manovra azzardata del pilota d’aereo : prova a passare dove non c’è Spazio. Ecco cosa succede : Attimi di panico sulla pista dell’aeroporto internazionale di Istanbul-Ataturk, in Turchia. Un velivolo della Asiana Airlines, in fase di rullaggio, si è scontrato con un aereo della Turkish Airlines, pronto per il decollo. Fortunatamente l’incidente ha coinvolto l’ala destra del primo e la coda del secondo. I passeggeri a bordo dei due aeromobili, escluso il grosso spavento, sono rimasti illesi. L'articolo Paura in pista, la ...