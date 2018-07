: Spataro:reati razziali,sponde politiche - TelevideoRai101 : Spataro:reati razziali,sponde politiche - rep_palermo : Torino, dal procuratore Spataro una stretta contro i reati a sfondo razziale - GiostraGiacomo : Torino, dal procuratore Spataro una stretta contro i reati a sfondo razziale - La Repubblica -

"Nessuno può vietare a un barcone di attraccare. La Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati prevede il diritto al non respingimento". Così il Procuratore capo di Torino,,durante l'incontro i cui ha illustrato le nuove linee guida della Procura in materia di odio razziale. "Ragionando per assurdo se un barcone arrivasse a Torino ai murazzi del Po e qualcuno impedisse a chi sta sopra di scendere avvierei accertamenti".Per,sono in aumento ia sfondo razziale."Troppe".(Di lunedì 9 luglio 2018)