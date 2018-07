optimaitalia

: Sparito il ritiro in negozio delle SIM ho. Mobile dal sito: cosa sta succedendo? - OptiMagazine : Sparito il ritiro in negozio delle SIM ho. Mobile dal sito: cosa sta succedendo? - Gizblogit : #hoMobile: il ritiro delle SIM nei punti vendita è sparito dal sito ufficiale :O - mobileworld_it : Ho. Mobile solo in edicola? Dal sito ufficiale sembra sparito il ritiro in negozio -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Pensavate di acquistare una SIM ho.? Basterà recarsi sulufficiale, che ne dispenserà fino ad un massimo di 500 al giorno tramite consegna a domicilio, o attraverso il comodoino presso le edicole coinvolte nell'iniziativa. Così era fino a qualche ora fa, quando l'opzione delinè scomparsa dal relativo menu di acquisto, lasciando come unica opzione ilin edicola. Un risvolto davvero strano, dato che la voce 'punti vendita' risultano ancora raggiungibile tramite la barra laterale del.La situazione appare molto poco chiara: se da un lato c'è da pensare ad una semplice riorganizzazione degli elementi web, dall'altro viene il dubbio di un cambio di strategia inatteso da parte del gestore virtuale di Vodafone, che potrebbe anche aver deciso di optare sull'edicola come unico punto di riferimento fisico per ilproprie SIM ...