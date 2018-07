Spari contro gli stranieri | Mosconi | ' Diciamo no ad ogni razzismo e discriminazione'

Forlì - Spari contro africani con pistole ad aria compressa : Una macchina che si avvicina e spara con una pistola ad aria compressa. I colpi raggiungo e feriscono la vittima. In pochi giorni si sono registrate due aggressioni contro africani che hanno messo in allarme la comunità degli stranieri di Forlì: "Abbiamo paura. Si spara ai neri, si guarda alla pelle, è evidente". I carabinieri stanno indagando per chiarire la vicenda e se dietro possa esserci la stessa mano.Le aggressioniIl primo ad essere ...

Far west in autostrada : Spari contro un'auto - donna colpita al collo : Sparatoria sull'autostrada A4 poco dopo le 18 di martedì 26 giugno, tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Est in direzione Venezia. Una donna è rimasta ferita: si tratta di una 44enne...

Spari contro chef 22enne del Mali - colpito in pieno centro a Napoli : Un ragazzo di 22 anni, Bouyagui Konate, un cuoco originario del Mali, ex richiedente asilo e titolare di protezione con regolare permesso di soggiorno, è stato ferito ieri sera a Napoli. A raccontare l'episodio all'agenzia Dire sono i referenti di Less impresa sociale onlus, ente gestore del progetto Sprar di Napoli.Scrive l'agenzia Dire:Poco dopo la mezzanotte il giovane è stato avvicinato da un'auto in corso Umberto, in pieno ...

Caserta - “Spari contro due immigrati al grido ‘Salvini - Salvini!’ : un ferito” : Due immigrati provenienti dal Mali, che fanno parte del progetto Sprar del comune di Caserta, hanno denunciato alla polizia di essere stati vittima di un episodio a sfondo razzista: secondo il loro racconto, l’11 giugno scorso sono stati raggiunti da alcuni colpi di pistola ad aria compressa. A sparare, tre ragazzi italiani al grido “Salvini, Salvini!“. “Intorno alle ore 22, mentre tornavano a casa, all’incrocio tra viale ...