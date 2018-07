Spagna | ufficiale | Luis Enrique è il nuovo Ct

calcioweb.eu

: #Spagna, è ufficiale #LuisEnrique è il nuovo commissario tecnico - DiMarzio : #Spagna, è ufficiale #LuisEnrique è il nuovo commissario tecnico - DiMarzio : Fernando #Hierro non continuerà con la #Spagna: è ufficiale ?? - Sport_Mediaset : +++FLASH+++ #Spagna ufficiale: il nuovo Ct è @LUISENRIQUE21 @SeFutbol -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Dopo la debacle ai Mondiali in Russia inizia unprogetto in casa, la notizia era nell'aria ma adesso è arrivata anche l'ufficialità, scelto ilCt. Le Furie Rosse hanno deciso di ripartire dall'ex Barcellonache sarà il commissario tecnico, l'annuncio è arrivato direttamente in conferenza stampa dal presidente della Federazione spagnola Rubiales.