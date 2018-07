Spagna - ufficiale : Luis Enrique è il nuovo Ct : Dopo la debacle ai Mondiali in Russia inizia un nuovo progetto in casa Spagna , la notizia era nell’aria ma adesso è arrivata anche l’ufficialità, scelto il nuovo Ct. Le Furie Rosse hanno deciso di ripartire dall’ex Barcellona Luis Enrique che sarà il commissario tecnico, l’annuncio è arrivato direttamente in conferenza stampa dal presidente della Federazione spagnola Rubiales. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...

Apre ancora a Madrid il quinto Mi Store ufficiale in Spagna - con nuovi prodotti in vendita : Ha aperto nello scorso weekend il nuovo negozio spagnolo di Xiaomi, il quinto nel Paese, e il quarto a essere collocato nella capitale spagnola.