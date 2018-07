Sospese le ricerche del 65enne scomparso a Pré-Saint-Didier - AostaOggi IT

Il caso di Stefania Barral - dispersa dopo un incidente : “Ricerche Sospese troppo presto” : L’incidente stradale, in cui è morto il fidanzato che era alla guida della moto, è accaduto l’11 giugno in territorio francese. Stefania Barral, 38 anni, da allora è dispersa. La deputata Daniela Ruffino ha sollecitato il governo ad attivarsi nelle ricerche: a suo dire, le autorità francesi le hanno interrotte troppo presto.Continua a leggere

Guatemala - Eruzione Vulcano del Fuego : Sospese le ricerche dei 197 dispersi - “impossibile trovare i resti”. Oltre 300 morti complessivi : Le autorità del Guatemala hanno chiuso le ricerche dei dispersi dopo la catastrofica Eruzione del Vulcano Fuego iniziata il 3 giugno scorso. Mancano all’appello ancora 197 persone, ma non c’e’ alcuna speranza di ritrovarle in vita nè di individuarne i resti. Altre 110 persone sono morte per l’Eruzione, che ha reso una vasta area inabitabile. E’ proprio a causa della impraticabilità dei luoghi e dell’alto ...

Eruzione Vulcano Guatemala : Sospese temporaneamente le ricerche - ma i residenti non si arrendono : Le operazioni di ricerca delle persone colpite dall’Eruzione del Vulcano de Fuego in Guatemala al momento sono sospese a causa delle condizioni che non assicurano l’incolumità delle squadre di soccorso. Sul posto c’è ancora del materiale vulcanico molto caldo e a questo si aggiungono anche le condizioni atmosferiche avverse. Sarà installata una postazione di monitoraggio nell’area per valutare il nuovo ingresso dei soccorritori, solo e se le ...

Guatemala : Sospese temporaneamente le ricerche - ma i residenti non si arrendono : Le operazioni di ricerca delle persone colpite dall’eruzione del vulcano de Fuego in Guatemala al momento sono sospese a causa delle condizioni che non assicurano l’incolumità delle squadre di soccorso. Sul posto c’è ancora del materiale vulcanico molto caldo e a questo si aggiungono anche le condizioni atmosferiche avverse. Sarà installata una postazione di monitoraggio nell’area per valutare il nuovo ingresso dei soccorritori, solo e se le ...

Sospese le ricerche della 42enne di Villanova scomparsa a Pianfei : Sono state Sospese le ricerche della 42enne di Villanova Mondovì di cui si sono perse le tracce dalla serata di mercoledì 23 maggio, quando la sua auto è stata ritrovata con la portiera aperta sul ...

Monte Rosa : Sospese le ricerche dell’escursionista russa : sospese le ricerche dell’escursionista russa scomparsa lo scorso 28 aprile sul Monte Rosa: ieri l’ultimo tentativo, durante il quale gli uomini del Soccorso alpino valdostano e della Guardia di finanza di Breuil Cervinia hanno perlustrato a piedi e con l’elicottero un’area molto vasta nella zona del Colle del Lys. La donna aveva raggiunto il rifugio Capanna Margherita, a 4.554 metri di altitudine, e durante la discesa ...

Velisti dispersi nell’Oceano Atlantico : Sospese le ricerche : Velisti dispersi nell’Oceano Atlantico: sospese le ricerche Velisti dispersi nell’Oceano Atlantico: sospese le ricerche Continua a leggere

Velisti dispersi nell'Oceano Atlantico : Sospese le ricerche di Aldo e Antonio : Sono state sospese le ricerche di Aldo Revello e Antonio Voinea, i due Velisti che risultano dispersi dal 2...

Sospese le ricerche dei due velisti. La moglie : "Non fermatevi - Aldo e Antonio sono lì ad aspettare" : sono state Sospese le ricerche dei due velisti che risultano dispersi dal 2 maggio nell'oceano Atlantico, tra le isole Azzorre e la costa portoghese. La Farnesina e il consolato italiano hanno comunicato la notizia alla moglie di uno dei due skipper dispersi, Aldo Revello di Castelnuovo Magra (La Spezia).La donna, Rosa Cilano, anche oggi aveva rinnovato un accorato e disperato appello perché le ricerche continuassero e fossero ...

Sono state Sospese le ricerche di due velisti - di cui uno italiano - dispersi nell’Atlantico da quattro giorni : Sono state sospese le ricerche del 53enne italiano Aldo Revello e del 31enne di origine rumena Antonio Voinea, i due velisti dispersi nell’Oceano Atlantico dal 2 maggio. L’ultimo segnale dal sistema satellitare della barca a vela Bright, su cui i due The post Sono state sospese le ricerche di due velisti, di cui uno italiano, dispersi nell’Atlantico da quattro giorni appeared first on Il Post.

Velisti dispersi - Sospese le ricerche : 20.34 sospese le ricerche dei due Velisti dispersi da 2 maggio nell' Atlantico. La notizia è stata confermata dal consolato italiano e dalla Farnesina alla moglie dello skipper. "Hanno bloccato le ricerche perché siamo oltre il tempo massimo previsto dal protocollo" conferma la donna, che annuncia un nuovo appello. "Devo restare lucida, sono certa che Aldo e Antonio siano ancora là ad aspettare",ha detto. I due erano di ritorno da Martinica ...

Sospese le ricerche dei due velisti dispersi nell’Oceano Atlantico : La Farnesina ha fatto sapere che le ricerche dei due velisti sono state interrotte. La moglie di Revello: "Devo rimanere lucida, perché sono certa che Aldo e Antonio siano ancora là ad aspettare".Continua a leggere

Velisti dispersi nell'Atlantico - Sospese le ricerche - : I due skipper erano partiti dalla Martinica il 7 aprile per riportare la barca a vela alla Spezia. Il 2 maggio l'ultimo segnale dal sistema satellitare tra le Azzorre e la costa portoghese

Velisti dispersi nell'Oceano Atlantico : Sospese le ricerche : Sono state sospese le ricerche dei due Velisti, Aldo Revello e Antonio Voinea, dispersi dal 2 maggio nell'Oceano Atlantico. La notizia è stata confermata dalla Farnesina alla moglie di Revello, Rosa ...