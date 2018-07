Sopito dal Quirinale Mezz' ora di colloquio | breve accenno al caso fondi

huffingtonpost

(Di lunedì 9 luglio 2018) C'è qualcosa di più di una dichiarazione di circostanza, nelle parole di Matteo Salvini, leader come noto poco avvezzo a misurare le parole e ad ossequiare le liturgie tradizionali: "L'incontro con il presidente Mattarella – dice all'uscita dal Colle - è stato utile ad entrambi e proiettato verso il futuro. Qualcuno si occupa del passato, io e il capo della Stato abbiamo lavorato al futuro con soddisfazione di entrambi".La sensazione è che l'incontro, richiesto e pensato da Salvini come il teatro per uno show contro i magistrati, colpevoli di una "sentenza politica", con la pretesa di trascinare nel furor anti-istituzionale anche ilabbia cambiato natura. E sia diventato l'occasione per un cambio di pagina nei rapporti tra il leader leghista e il. E anche per un rapido e non polemico chiarimento. Fonti della Lega raccontano che il ...