Sole | mare e sound system | perché la Croazia è diventata la patria dei festival

Antonella Clerici al mare : via il prendiSole - largo al bikini. A 54 anni - applausi a scena aperta : Estate di relax per Antonella Clerici , prima della grande sfida su Raiuno con il nuovo Portobello in autunno. L'ex storica conduttrice della Prova del cuoco si gode le vacanze al mare in Liguria, a ...

Sole - spiaggia e… Un Mare DiVino : A Roma il 29 giugno è la festa di S.Pietro e Paolo, un ponte lungo per i romani e chi sarà nei paraggi, quale migliore occasione per godersi il Mare, il Sole e perché no… un buon bicchiere di vino?! Una imperdibile degustazione in riva al Mare dei migliori vini bianchi, rosati e bollicine del Lazio, all’interno di uno dei più belli e rinomati stabilimenti balneari del litorale romano, il Marine Village, nel comprensorio del Villaggio ...

Gli alunni della scuola primaria "Via del Sole" hanno realizzato il percorso "Mare" : ... i suoi bisogni, le sue tradizioni, acquisendo quell'identità territoriale che sta alla base della crescita di ciascun individuo e che consente di aprirsi più consapevolmente all'Europa e al mondo ...

Slam - gli occhiali da Sole per chi naviga per mare : Chi va per mare lo sa: un abbigliamento tecnico è la prima regola per affrontare al meglio la propria avventura in barca, sia che si tratti di una regata sportiva, sia che si tratta di una semplice uscita di piacere. E sempre più quando si parla di abbigliamento si comprende anche una serie di accessori imprescindibili dalle alte prestazioni. Per chi naviga: l’occhiale. Design e aspetto a parte, quello che conta realmente armando una ...

La guida per trasformare lo smartphone in conSole casalinga per videogiochi : da Pixabay trasformare lo smartphone in console casalinga è una procedura che potrebbe togliere grosse soddisfazioni. Da un lato perché dimostra quanta potenza possono sprigionare i top di gamma moderni. E dall’altro perché riporta ai nostalgici tempi passati con titoli che ci hanno avvicinato al mondo dei videogames. In questa guida si può scoprire come impostare e come ampliare le potenzialità del cellulare intelligente di ultima ...

'Pino è... il Sole e il mare di Napoli' - l'emozione dei fan al concerto del San Paolo : La fila è lunga per entrare al concerto più atteso dell'anno. 'Pino é', il tributo al nero a metà scomparso improvvisamente tre anni fa. Ma a Napoli nessuno lo ha dimenticato e in tanti sono accorsi ...

Rio Mare e l’Area Marina Protetta “ISole Egadi” lanciano il “Marine Turtle Tracking” - per seguire le rotte delle tartarughe nel Mediterraneo : Le tartarughe Caretta caretta in degenza presso il Centro di Primo Soccorso dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi” diventano “sorvegliate speciali” grazie al “Marine Turtle Tracking” finanziato da Rio Mare, tag satellitari che le accompagneranno nei loro spostamenti una volta tornate in libertà. Il sistema consentirà agli utenti di “curiosare” tra i tragitti delle tartarughe e di seguirne le rotte sul sito web di Rio Mare, grazie al ...

Sole - mare e 'wags' : tutte le foto dei calciatori in vacanza : Tempo di relax per i calciatori che non parteciperanno ai Mondiali, alla fine di una stagione comunque lunghissima: dalla Grecia alla Spagna, fino alla Turchia e al Giappone, ecco dove i giocatori ...

Marevivo : 450 studenti diventano ‘delfini guardiani’ per tutelare le iSole Eolie e Egadi : 1/6 ...

Bioluminescenza alle iSole di Matsu : gioco di luci delle alghe in mare - : Un abitante del luogo ha immortalato lo strano fenomeno conosciuto come "Sea Sparkle": il mare si tinge di blu fosforescente a causa di un'alga speciale, la Noctiluca scintillans

iSole aMare : Emma Fenu intervista Maria Antonietta Macciocu fra orgoglio e contraddizioni : La rubrica “iSole aMare” si propone di intervistare isolani che della propria condizione reale e metaforica abbiano fatto cultura, arte e storia ponendosi in comunicazione con il mondo: nessun uomo è un’isola o forse lo siamo tutti, usando ponti levatoi? “Sono l’Isola. Ma sono magica e infinita: non mi puoi cingere tutta. Non mi puoi […]

iSole aMare : Emma Fenu intervista Maria Antonietta Macciocu fra orgoglio e contraddizioni : La rubrica “iSole aMare” si propone di intervistare isolani che della propria condizione reale e metaforica abbiano fatto cultura, arte e storia ponendosi in comunicazione con il mondo: nessun uomo è un’isola o forse lo siamo tutti, usando ponti levatoi? “Sono l’Isola. Ma sono magica e infinita: non mi puoi cingere tutta. Non mi puoi […]

iSole aMare : Emma Fenu intervista Maria Antonietta Macciocu fra orgoglio e contraddizioni : La rubrica “iSole aMare” si propone di intervistare isolani che della propria condizione reale e metaforica abbiano fatto cultura, arte e storia ponendosi in comunicazione con il mondo: nessun uomo è un’isola o forse lo siamo tutti, usando ponti levatoi? “Sono l’Isola. Ma sono magica e infinita: non mi puoi cingere tutta. Non mi puoi […]

iSole aMare : Emma Fenu intervista Maria Antonietta Macciocu fra orgoglio e contraddizioni : La rubrica “iSole aMare” si propone di intervistare isolani che della propria condizione reale e metaforica abbiano fatto cultura, arte e storia ponendosi in comunicazione con il mondo: nessun uomo è un’isola o forse lo siamo tutti, usando ponti levatoi? “Sono l’Isola. Ma sono magica e infinita: non mi puoi cingere tutta. Non mi puoi […]