Softball | Serie A1 2018 | secondo stop stagionale per Bussolengo Bollate senza freni

oasport

: Softball serie A1 la Poderi dal Nespoli chiude il girone di ritorno con un pareggio - forli24ore : Softball serie A1 la Poderi dal Nespoli chiude il girone di ritorno con un pareggio - torinosportiva : Domani la nona giornata del girone A del Campionato di serie A2 di softball - bullsrescaldina : DOMENICA 8 LUGLIO h. 11.00 BULLS RESCALDINA - CASTIONESE Campionato Nazionale Serie A2 Softball -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Nel girone A del Campionato diA1 disi sono registrate soltanto doppiette, conche chiude imbattuta la prima parte di stagione firmando uno straordinario 20 su 20. Il team lombardo sbanca Nuoro soffrendo in gara-1, chiusa per 4-1 con 3 punti nell’extrainning, per poi controllare in gara-2 aggiudicandosi ilmatch con lo score di 3-0 grazie ad un’ottima Alice Parisi. Nel derby tra Saronno e Caronno le ospiti partono con il piede sull’acceleratore archiviando la pratica gara-1 nelle prime 3 riprese, chiuse sul 5-0. Il punto della bandiera per le padrone di casa è siglato dai doppi di Rotondo e Giudice. In gara-2 il copione non cambia. Caronno non placa la verve offensiva trionfando per 4-2. Altro derby, altra doppietta. Stavolta gioisce Collecchio, corsaro in quel di Parma per 4-1 e 14-4. Roboante successo in gara-2 in soltanto 3 ...