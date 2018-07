Smart drug per essere più produttivi | boom in Ue

Farmaci per essere più produttivi : cresce l’uso delle Smart drug : Stimolanti presi da persone sane, per essere più smart, produttivi e lucidi sul lavoro o nello studio. Dopo il boom negli Usa, anche nel Vecchio continente cresce l’uso non medico di Farmaci per essere più smart, una sorta di ‘doping mentale’: secondo uno studio condotto in 15 Paesi del mondo su decine di migliaia di persone, il 14% ha riferito di aver preso degli stimolanti almeno una volta nei 12 mesi precedenti nel 2017, un ...