Silvestroni | impegno rispettato su via Cancelliera ad Ariccia

(Di lunedì 9 luglio 2018) Roma – “mantenuto! A dicembre 2017 avevo presentato in Citta’ Metropolitana un’istanza urgente per il ripristino e la manutenzione del manto stradale di viain localita’. Finalmente oggi a distanza di 7 mesi i lavori sono in corso, e’ stato asfaltato quasi un km di strada e a breve termineranno anche con l’apposizione della segnaletica. Un intervento fondamentale per le numerose aziende e attivita’ produttive del territorio localizzate proprio in questa area”. Cosi’ in un comunicato il deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Citta’ Metropolitana, Marco. L'articolosu viaadproviene da RomaDailyNews.