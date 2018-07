Silverstone | vince Vettel | ' Che soddisfazione in casa loro' | ma la Mercedes contesta

La Ferrari di Sebastian Vettel vince a Silverstone : "Ci portiamo la bandiera inglese a Maranello" : "Sono contento per la squadra, ci portiamo la bandiera inglese a Maranello con un grande sorriso". Sebastian Vettel fa lo "sbruffone" e commenta così la vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone con la Ferrari, in conferenza stampa."Finire la gara così è sempre qualcosa di speciale. È importante che la macchina vada bene, che è forte e che le novità che portiamo hanno funzionato bene per ...

F1 - Gp di Silverstone : trionfo Ferrari Vettel vince davanti a Hamilton : Il tedesco trionfa a casa del rivale e va a +8 nel Mondiale. Anche Kimi Raikkonen sul podio: al primo giro il finlandese ha tamponato il pilota inglese della Mercedes

Vettel vince a Silverstone davanti a Hamilton e Raikkonen : Con un sorpasso a cinque giri dalla fine su Valtteri Bottas, Sebastian Vettel ha vinto un emozionante e movimentato GP di Gran Bretagna, in cui Lewis Hamilton ha rimontato dal 18° al 2° posto finale. A completare il podio Kimi Raikkonen, che al via è entrato in contatto con l’inglese della Mercedes, partito malissimo dalla […] L'articolo Vettel vince a Silverstone davanti a Hamilton e Raikkonen sembra essere il primo su ...

F1 - Gp di Silverstone : Vettel vince di forza a casa di Hamilton : Raikkonen sul podio dopo una gara contrassegnata da colpi di scena con Kimi che tampona Lewis al primo giro poi safety car e sorpassi

Vince Vettel - trionfo Ferrari a Silverstone : Grande vittoria della Ferrari di Sebastian Vettel nel Gp di Gran Bretagna. Il tedesco della rossa si è imposto sul beniamino di casa Lewis Hamilton, secondo, ma autore di una grande gara dopo essere ...

F1 - Gp di Silverstone : Vettel vince con una prova di forza su Hamilton : Raikkonen sul podio dopo una gara contrassegnata da colpi di scena con Kimi che tampona Lewis al primo giro poi safety car e sorpassi

F1 - Vettel vince a Silverstone e allunga su Hamilton : ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Inghilterra : Il pilota tedesco riporta la Ferrari alla vittoria a Silverstone sette anni dopo l’ultima volta, un successo che gli permette di allungare a più 8 su Hamilton Aumenta il vantaggio di Sebastian Vettel nella classifica piloti, Lewis Hamilton è costretto ad accontentarsi del secondo posto a Silverstone, perdendo sette punti dal tedesco. Un gap che aumenta grazie alla splendida prestazione del ferrarista, che eguaglia Alain Prost come ...

F1 Vettel show a Silverstone : vince e va a +8 su Hamilton - gran 2°; Kimi 3° : 'Grazie ragazzi, grazie. Qui a casa loro'. Sì dopo il Canada è caduta anche la fortezza di Silverstone, quella a cui Lewis Hamilton teneva di più: Sebastian Vettel conquista la gran Bretagna, cosa che ...

F1 - Gp Gran Bretagna : a Silverstone vince Vettel - secondo Hamilton : Silverstone - Brinda la Ferrari, che non solo passa indenne quello che era ritenuto un circuito ostico, Silverstone, ma incrementa anche il vantaggio in classifica: trionfo di Vettel, secondo Hamilton ...

Formula 1 - GP di Silverstone 2018 : vince Sebastian Vettel - 2° Lewis Hamilton - 3° Kimi Raikkonen : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Vettel 0 2 Hamilton +2.173 3 Raikkonen +3.328 4 BOTTAS +8.613 5 RICCIARDO +9.246 6 HULKENBERG +26.916 7 OCON +28.522 8 ALONSO +30.048 9 MAGNUSSEN +31.614 10 ...

Silverstone - impresa di Vettel : vince con una prova di forza su Hamilton Immagini : Raikkonen sul podio dopo una gara contrassegnata da colpi di scena con Kimi che tampona Lewis al primo giro poi safety car e sorpassi

Formula 1 Silverstone - Vettel da impazzire : il ferrarista vince una gara pazzesca - la classifica [FOTO] : 1/19 Photo4/LaPresse ...

GP3 - Gara 2 Silverstone : vince Piquet - secondo Alesi : La seconda manche della GP3, quella veloce, sul tracciato di Silverstone, sembra disegnata su misura per Giuliano Alesi, specialista delle gare sprint. Parte in seconda fila Pulcini, in quinta Lorandi ...

GP3 - Gara 1 : a Silverstone vince Hubert : Neanche fosse un concerto di Gianni Pettenati alla mitica 'Bussola' di Focette negli anni '60, a Silverstone in Gara 1 di Gp3 è stato uno sventolio continuo di bandiere gialle. Hubert e Mazepin in ...