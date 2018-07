Si parla di altri tre ragazzi estratti dalla grotta in Thailandia

Salvini a Pontida parla alla base : "Fatto più noi in un mese di altri in 6 anni. Così governeremo per 30 anni" : "Sono qui per un patto d'onore e per un patto d'amore". Inizia Così l'intervento di MAtteo Salvini al raduno annuale di Pontida, salutando i presenti e invitandoli a evitare l'odio. "La vita è troppo ...

Pontida 2018 - Salvini parla alla base : “Fatto più noi in un mese di altri in 6 anni. Finita la pacchia anche per la mafia” : Di verde c’è solo il pratone, il palco è dominato dal colore blu e dagli slogan “Il buonsenso al governo” e “Prima gli italiani“. “E’ un’emozione indescrivibile” esordisce Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove oggi si tiene la ventottesima edizione del tradizionale raduno della Lega, una Lega mai così forte, da un mese esatto al governo con il M5S e con sondaggi al 30 per ...

Roadmap Oreo su Samsung Galaxy A3 - A5 e A7 (2017) ed altri : parla la divisione turca : L'aggiornamento ad Android Oreo 8.0 è atteso anche sui Samsung Galaxy A3, A5 e A7 (2017), oltre che a bordo di alcuni altri dispositivi del brand asiatico afferenti alla fascia media del mercato, quali i Galaxy J3 (SM-J330F), J5 Pro e J7 Pro. L'upgrade sappiamo essere arrivato ad inizio giugno per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, ma non c'erano ancora indicazioni precise sulle tempistiche relative ad altri modelli, come nel caso di quelli sopra ...

"No lezioni da Francia - Spagna o altri partiti". Per la Lega parla in Senato il senatore di origini africane Iwobi : "La Francia ha definito abominevole la politica italiana? Ma sono loro che hanno chiuse le frontiere ai migranti a cominciare dalla donna incinta nigeriana che è stata lasciata morire in quel modo! Non accettiamo lezioni da nessun Paese, né dalla Francia, né dalla Spagna, né dalle forze politiche che hanno perso le elezioni e che hanno ridotto il nostro paese in questa situazione. Visto che l'immigrazione selvaggia di ...

Il cda Rai come prosecuzione delle parlamentarie con altri mezzi : Roma. In mezzo alla selva di candidature spontanee pervenute alla Camera e al Senato – cercatori d’oro del quarto d’ora di celebrità insieme a seri esperti, compreso qualche ottimo professore universitario come Leonardo Bianchi, che insegna diritto dell’informazione e della comunicazione all’Univers

Marco se n’è andato – Francesca Fialdini parla de La Vita in Diretta e di Liorni : «Ha scelto di fare altri percorsi. Non so quel che farà» : Marco Liorni, Francesca Fialdini Marco Liorni “ha scelto altri percorsi dopo sette anni. Lo trovo normale“. Francesca Fialdini dice la sua sul futuro professionale – quantomai incerto – del conduttore romano che dalla prossima stagione non sarà più alla guida de La Vita in Diretta. La notizia, naturalmente, sta proprio nel parere della bionda presentatrice, che invece dovrebbe rimanere tranquilla al suo posto nel ...

Doppie poltrone - non solo D’Alfonso : i parlamentari incompatibili sono 11. Ma si dimette uno solo : gli altri aspettano : Non c’è solo il senatore-governatore dell’Abruzzo Luciano D’Alfonso che nonostante un parere del Servizio legislativo della Regione da lui presieduta, una sentenza della Corte costituzionale e i reiterati appelli delle opposizioni a lasciare l’incarico di presidente della giunta, resta incollato alla doppia poltrona. sono, infatti, 153 i collezionisti di incarichi seduti tra gli scranni del nuovo Parlamento. Dieci di loro versano (o potrebbero ...