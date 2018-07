Si fa presto a dire Taser

huffingtonpost

(Di lunedì 9 luglio 2018) Dopo un lungo iter iniziato nel 2014, le forze dell'ordine avranno in dotazione – in via sperimentale – la pistola. L'obiettivo è quello di fornire alle lavoratrici e ai lavoratori in divisa un ulteriore strumento in grado di bloccare una persona violenta senza far ricorso alle armi da fuoco. Un percorso che in questi anni ha portato il Viminale all'adozione anche dello spray al peperoncino.In linea generale, tutto ciò che permette agli operatori di polizia di evitare l'utilizzo dell'arma in dotazione nello svolgimento di delicati servizi e impieghi, va visto con favore. Non senza, però, rinunciare a una approfondita discussione al riguardo.Proprio lo scorso 12 giugno, intervenendo a Genova al Convegno sulla sicurezza democratica organizzato dal Silp Cgil, il Capo della Polizia ha annunciato, dopo 4 anni di procedure e trafile, l'avvio di una ...