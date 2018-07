Si è dimesso anche Boris Johnson

ilpost

: Si è dimesso anche @BorisJohnson. Osservazione empirica: tentare di uscire dall'Unione Europea è una pessima idea. Pessima. #Brexit - ivanscalfarotto

(Di lunedì 9 luglio 2018) Il ministro degli Esteri britannico ha lasciato il suo incarico, probabilmente per protesta contro il piano di Theresa May per Brexit: è il secondo importante ministro a farlo negli ultimi due giorni Si èIl Post.