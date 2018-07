Si dimette ministro della Brexit

Gran Bretagna - si dimette il ministro della Brexit : “May ci indebolisce” : È il caos nel governo britannico: il segretario per la Brexit, David Davis, si è dimesso dall’esecutivo di Theresa May insieme ai sottosegretari Steven Baker e Suella Braverman. La decisione di Davis, resa nota da Bbc e Guardian, è stata presa dopo che la May si era garantita il sostegno del governo e del parlamento al suo piano di uscita del Regn...

Brexit - il ministro Davis si dimette : ANSA, - LONDRA, 9 LUG - Duro colpo per il governo conservatore britannico di Theresa May: il ministro per la Brexit, David Davis, elemento chiave della compagine, ha annunciato stanotte le sue ...

Brexit. GB - si dimette ministro Davis : 03.55 Il segretario per la Brexit, Davis, si è dimesso dall'esecutivo di May insieme ai sottosegretari Baker e Braverman. La decisione, resa nota da Bbc e Guardian, è stata presa dopo che May si è garantita il sostegno del governo al suo piano di uscita dall'Ue,piano troppo morbido per i sostenitori della Brexit. Secondo fonti citate dal Guardian, Davis ha detto di non poter sostenere la linea decisa dal governo venerdì che prevede la ...

Politologo spiega perché il Ministro degli Interni tedesco vuole dimettersi - : Ora la Merkel ha iniziato a dire che la questione dei migranti ha bisogno di un'attenta considerazione e, forse, è persino necessario diventare più severi con la politica sul flusso dei migranti. Il ...

Il ministro dell’Interno della Germania ha minacciato di dimettersi : Horst Seehofer chiede politiche più dure sui migranti ad Angela Merkel, mettendo in difficoltà il suo governo The post Il ministro dell’Interno della Germania ha minacciato di dimettersi appeared first on Il Post.

Migranti - governo Merkel in bilico : il ministro Seehofer pronto a dimettersi : Seehofer vuole dimettersi La rottura nel governo tedesco pare però inevitabile, con il ministro Seehofer che ha annunciato di volersi dimettere dalla presidenza del partito e dalla guida del ministero ...

Germania - media : Seehofer pronto a dimettersi da ministro Interno : Germania, media: Seehofer pronto a dimettersi da ministro Interno Germania, media: Seehofer pronto a dimettersi da ministro Interno Continua a leggere L'articolo Germania, media: Seehofer pronto a dimettersi da ministro Interno proviene da NewsGo.

Migranti - governo Merkel in bilico : il ministro Seehofer pronto a dimettersi : Migranti, governo Merkel in bilico: il ministro Seehofer pronto a dimettersi Migranti, governo Merkel in bilico: il ministro Seehofer pronto a dimettersi Continua a leggere L'articolo Migranti, governo Merkel in bilico: il ministro Seehofer pronto a dimettersi proviene da NewsGo.

Juventus - Giulia Bongiorno si dimette dal cda/ Agnelli : “Auguri per il nuovo incarico di ministro” : Juventus, Giulia Bongiorno si dimette dal cda. Il presidente Agnelli la saluta: “Auguri per il nuovo incarico di ministro”. Ultime notizie sulla neo ministra per la Pubblica Amministrazione(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:05:00 GMT)

Madagascar : crisi politica - si dimette il primo ministro Mahafaly : Antananarivo, 04 giu 11:29 - , Agenzia Nova, - Il primo ministro del Madagascar, Olivier Mahafaly, ha rassegnato le sue dimissioni nel tentativo di risolvere la crisi politica in corso... La richiesta della Corte ha suscitato un accesso dibattito tra governo e opposizione, in quanto entrambe le parti dichiarano di detenere... "La decisione dell'Alta corte ...

Uno scandalo migranti ha costretto il ministro dell'Interno britannico a dimettersi : Scrive non a caso l' Economist che 'la linea politica recentemente inaugurata dall'Home Office britannico, volta a creare un 'ambiente ostile' nei confronti degli immigrati clandestini, ha finito per ...