Si aggrava il bilancio delle vittime per il maltempo in Giappone | oltre 100 morti

Giappone - si aggrava il bilancio dei morti per maltempo : sono 85 : "Abbiamo ricevuto - ha detto Yoshihide Suga - più di 100 segnalazioni di vittime". Impiegati 40 elicotteri in missione di salvataggio. "E' una battaglia con il tempo" ha detto ai giornalisti il primo ...

Giappone - si aggrava il bilancio dei morti per maltempo : sono 85 : Giappone, si aggrava il bilancio dei morti per maltempo: sono 85 Giappone, si aggrava il bilancio dei morti per maltempo: sono 85 Continua a leggere L'articolo Giappone, si aggrava il bilancio dei morti per maltempo: sono 85 proviene da NewsGo.

Inondazioni in Giappone - si aggrava il bilancio : almeno 76 le vittime - : Cresce il numero dei morti per le forti piogge che si stanno abbattendo sul Paese da circa una settimana. Il numero potrebbe aumentare ancora perché non si conosce la sorte di 92 persone nella zona ...

Giappone - si aggrava il bilancio dei morti per maltempo : sono 76 : Giappone, si aggrava il bilancio dei morti per maltempo: sono 76 Giappone, si aggrava il bilancio dei morti per maltempo: sono 76 Continua a leggere L'articolo Giappone, si aggrava il bilancio dei morti per maltempo: sono 76 proviene da NewsGo.

Giappone - si aggrava il bilancio dei morti per maltempo : sono 76 : "Abbiamo ricevuto - ha detto Yoshihide Suga - più di 100 segnalazioni di vittime". Impiegati 40 elicotteri in missione di salvataggio. "E' una battaglia con il tempo" ha detto ai giornalisti il primo ...

Giappone : si aggrava bilancio maltempo - 46 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ondata di maltempo in Giappone - milioni di evacuati : il bilancio delle vittime si aggrava - 15 morti e 50 dispersi : Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo in Giappone: piogge torrenziali e frane hanno provocato 15 morti e 50 dispersi. La prefettura di Okayama ha dichiarato morto un uomo investito da una frana. A Hiroshima il corpo di un bambino è stato rinvenuto in una zona allagata. Nella prefettura di Ehime, una donna è stata trovata morta al secondo piano di una casa investita da una frana. Tra i dispersi vi sono cinque persone, rimaste ...

Terremoto in Giappone - vicino Osaka : si aggrava il bilancio - oltre 200 feriti [FOTO e MAPPE] : 1/6 ...

Guatemala - si aggrava il bilancio : i morti nel Volcan de Fuego sono almeno 84 : I morti per l’eruzione del Volcan de Fuego in Guatemala sono almeno 84, anche se il bilancio ufficiale di vittime è fermo a 75, secondo informazioni pubblicate dai media locali. Un fotografo dell’agenzia Efe ha assistito al ritrovamento di otto corpi nella località di San Miguel Los Lotes e non è chiaro se il ritrovamento di sei cadaveri diffuso dal quotidiano La Prensa Libre nella sua edizione online sia lo stesso, oppure se il ...

Eruzione killer in Guatemala - si aggrava bilancio vittime : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Eruzione vulcano Guatemala - si aggrava il bilancio della catastrofe : 270 morti e dispersi - le immagini dall’alto sono inquietanti [FOTO e VIDEO] : 1/28 ...

Eruzione devastante in Guatemala : si aggrava il bilancio delle vittime - sfigurate dalle ceneri incandescenti [GALLERY] : 1/38 ...

Eruzione devastante in Guatemala : si aggrava il bilancio delle vittime - sfigurate dalle ceneri incandescenti : 1/38 ...

Migranti - si aggrava bilancio delle vittime degli ultimi naufragi : 57 morti : 48 deceduti mentre erano in viaggio vero la Tunisia. Ma mancano all'appello una sessantina di dispersi. Un motoscafo è affondato a largo delle coste turche. Qui sono morti 9 Migranti tra cui 6 bambini ...