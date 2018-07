Shining Resonance Refrain - recensione

eurogamer

: Un ritorno in grande stile per la serie Sega #recensione - Eurogamer_it : Un ritorno in grande stile per la serie Sega #recensione - phatejoker : #Videogiochi #ilovevg Shining Resonance Refrain – Draghi, Amore e Fantasia - AkibaGamers : Dopo anni di assenza in Europa arriva Shining Resonance Refrain, ultimo esponente della saga di JRPG targati SEGA. -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Per millenni la terra sacra di Alfheim fu dominata da una forza divina chiamata Deus, che teneva in equilibrio tutte le cose del mondo. Per molte ere gli elfi vissero in armonia con i draghi, comunicando con loro tramite potenti rune. La pace purtroppo venne meno quando Deus decise che era giunta l'ora di creare un nuovo mondo, naturalmente distruggendo quello esistente. Gli elfi si divisero in due fazioni: quelli che rimasero fedeli ai draghi e coloro che seguirono la divinità nel suo delirante progetto. Caos e guerra durarono finché Deus venne sconfitto e il prezzo fu molto alto. Alfheim ne uscì devastata, i draghi vennero decimati e i pochi elfi sopravvissuti cercarono di ritornare ad una vita normale. Con il passare dei secoli il ricordo della guerra chiamata Ragnarok divenne leggenda e in seguito mito. La terra divenne di nuovo fertile e attirò una nuova razza, quella umana. I ...