Shawn Mendes è caduto sul palco e ha reagito nel modo più dolce del mondo

Shawn Mendes si è dimostrato ancora una volta il fan numero uno di Drake : Dai un'occhiata a questo post The post Shawn Mendes si è dimostrato ancora una volta il fan numero uno di Drake appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes è stato rimosso dall’Instagram di Hailey Baldwin : Via le foto insieme The post Shawn Mendes è stato rimosso dall’Instagram di Hailey Baldwin appeared first on News Mtv Italia.

Zedd : in arrivo una collaborazione con Shawn Mendes : Lo ha promesso The post Zedd: in arrivo una collaborazione con Shawn Mendes appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes ha promesso che farà una canzone insieme ai BTS : Ogni promessa è debito, Shawn! The post Shawn Mendes ha promesso che farà una canzone insieme ai BTS appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes dice la sua sul ritorno di fiamma tra Justin Bieber e Hailey Baldwin : "Il triangolo, no. Non lo avevo considerato" The post Shawn Mendes dice la sua sul ritorno di fiamma tra Justin Bieber e Hailey Baldwin appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes canta in portoghese per i Mondiali 2018 : In My Blood è l’inno ufficiale del Portogallo (video) : Shawn Mendes canta in portoghese per i Mondiali di Calcio 2018: il cantante ha comunicato a tutti i suoi fan e followers di aver interpretato una nuova versione del singolo In My Blood, ma in portoghese! Il motivo? Il brano è stato scelto come inno ufficiale della Nazionale del Portogallo. Per l'occasione, in vista dei Mondiali di Calcio, Shawn Mendes ha rivisitato il testo di In My Blood, sostituendo alcune parti per cantarle in portoghese! ...

#MTVMusicCup : vota il tuo preferito tra Harry Styles - Shawn Mendes - Nicki Minaj e Camila Cabello : Non hai ancora superato l'esclusione dell'Italia ai Mondiali? Consolati con questa super sfida dove il vincitore lo decidi TU! The post #MTVMusicCup: vota il tuo preferito tra Harry Styles, Shawn Mendes, Nicki Minaj e Camila Cabello appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes che canta “In My Blood” in portoghese è la cosa più sexy che ascolterai oggi : Aww <3 The post Shawn Mendes che canta “In My Blood” in portoghese è la cosa più sexy che ascolterai oggi appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes : ecco chi è la ragazza che lo tocca nel video di “Nervous” : Giù le mani The post Shawn Mendes: ecco chi è la ragazza che lo tocca nel video di “Nervous” appeared first on News Mtv Italia.

Charlie Puth ha cantato “In My Blood” di Shawn Mendes : ecco il video della performance : <3 The post Charlie Puth ha cantato “In My Blood” di Shawn Mendes: ecco il video della performance appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes si commuove ogni volta che vede la rainbow flag : Il mondo LGBTQ+ gli sta a cuore e ogni volta che vede dal palco una rainbow flag si commuove! Guarda il video per scoprire cos'altro ha dichiarato! Shawn si sente vicino alla comunità LGBTQ+, non ...

Shawn Mendes vestito da angelo che canta “There’s Nothing Holding Me Back” è la cosa più bella che vedrai oggi : Una visione celestiale The post Shawn Mendes vestito da angelo che canta “There’s Nothing Holding Me Back” è la cosa più bella che vedrai oggi appeared first on News Mtv Italia.

Harry Styles e Shawn Mendes : popstar e icone fashion a confronto : Ullala ! , Credit Getty Images, Chi preferite tra queste due giovani popstar prestate al mondo dell' alta moda ? A voi il verdetto del più stiloso !

Shawn Mendes comprerebbe le mutande di Justin Bieber e anche per una bella cifra : Sì, hai letto bene The post Shawn Mendes comprerebbe le mutande di Justin Bieber e anche per una bella cifra appeared first on News Mtv Italia.