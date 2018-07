Serie A Inter | Icardi | «Siamo pronti per ripartire»

Serie A - le prime immagini del raduno dell'Inter ad Appiano Gentile : Comincia oggi ufficialmente la stagione 2018/2019 dell'Inter. I giocatori, compresi i cinque nuovi acquisti, si sono radunati ad Appiano Gentile. La prima amichevole sabato alle 20.00 a Lugano contro ...

Ritiri Serie A/ Roma - Milan - Inter - Juventus - Genoa e Sampdoria : in campo le big - oggi 9 luglio - : Ritiri Serie A: in vista della prossima stagione di campionato, oggi tornano in campo le big: Roma, Milan, Inter, Juventus, Sampdoria e Genoa

Ritiri Serie A/ Roma - Milan - Inter - Juventus - Genoa e Sampdoria : in campo le big (oggi 9 luglio) : Ritiri Serie A: in vista della prossima stagione di campionato, oggi 9 luglio 2018 tornano in campo le big: Roma, Milan, Inter, Juventus, Sampdoria e Genoa.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 07:33:00 GMT)

Serie A - lunedì si radunano Inter - Juve - Milan - Inter - Napoli e Roma : Domani è il grande giorno delle big. Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma si radunano nello stesso giorno, lunedì 9 luglio. Inter - Alle 17 ci sarà il raduno ad Appiano Gentile, con la prima seduta di ...

Torino - Cairo : 'Ronaldo alla Juventus? Serie A più interessante' : Torino - 'Ronaldo alla Juve? Non ho avuto tempo di occuparmi di questa cosa, ho letto qualcosa... vediamo. Quando e se arriverà la notizia la commenteremo. Certamente il campionato italiano diventa ...

Baseball - Serie A1 2018 : Parma interrompe la Serie negativa grazie ad un superbo Morejon : Il Parma Clima va due volte in svantaggio, ma, trascinato dal catcher cubano Morejon (4 punti battuti a casa), rimonta e vince una partita complessa e sofferta contro Padova, guadagnando una lunghezza su San Marino (travolto dal Bologna) e restando appaiato al terzo posto al Nuova Città di Nettuno, che ha prevalso di misura nel derby. Il Padova sorprende il Parma, partendo forte contro Casanova, che subisce due singoli in apertura: un doppio ...

Ronaldo alla Juve? Molte TV estere sembrano interessate alla Serie A con il campionissimo : L'argomento del giorno, anzi, l'argomento della settimana. E' oramai da diverso tempo che si parla di Cristiano Ronaldo [VIDEO]alla Juve e se prima era solo la stampa spagnola a confermare il possibile trasferimento del portoghese in Italia, adesso anche quella italiana conferma la notizia. Indiscrezioni che rimbalzano, addirittura si parla della nuova casa di Ronaldo nelle colline torinesi; insomma: sia media esteri che nostrani danno per ...

Ronaldo forse alla Juve - intanto diverse TV estere potrebbero interessarsi alla Serie A : L'argomento del giorno, anzi, l'argomento della settimana. E' oramai da diverso tempo che si parla di Cristiano Ronaldo alla Juve e se prima era solo la stampa spagnola a confermare il possibile trasferimento del portoghese in Italia, adesso anche quella italiana conferma la notizia. Indiscrezioni che rimbalzano, addirittura si parla della nuova casa di Ronaldo nelle colline torinesi; insomma: sia media esteri che nostrani danno per imminente il ...

Inter - presentato Politano : 'Qui per togliermi qualche soddisfazione. Ronaldo? Un bene per la Serie A' : 'Sono carico. Ho parlato con Spalletti al telefono per cinque minuti, ora ci sarà modo di riparlare in ritiro. Sono a completa disposizione e giocherò dove vorrà. Per me essere all'Inter è un'onore, è ...

Vieri : 'Ronaldo alla Juventus? Ridarebbe vita all'intera Serie A' : Anche io sarei più galvanizzato a guardare il campionato, ogni domenica tutto il mondo si domanderebbe cosa ha fatto la Juve e quanti gol ha segnato Cristiano ' ha osservato l'ex attaccante, che sta ...

Internet : Serie A e B - sì a direttiva copyright : Le Leghe di serie A e B, in piena condivisione con l’Associazione delle Leghe professionistiche di calcio europee ‘European Leagues’, si uniscono ai maggiori rappresentanti delle industrie culturali e creative europee nella richiesta di introduzione di idonei strumenti normativi atti a contrastare il sempre più dilagante e pregiudizievole fenomeno della ‘pirateria’ e chiedono ai membri del Parlamento europeo ...

Internet : Serie A e B - sì a direttiva copyright : Le Leghe di serie A e B, in piena condivisione con l’Associazione delle Leghe professionistiche di calcio europee ‘European Leagues’, si uniscono ai maggiori rappresentanti delle industrie culturali e creative europee nella richiesta di introduzione di idonei strumenti normativi atti a contrastare il sempre più dilagante e pregiudizievole fenomeno della ‘pirateria’ e chiedono ai membri del Parlamento europeo ...

Seconde squadre - la Serie A in attesa : Uva incontra i sei club interessati : Juventus, Inter, Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina: sarebbero queste le sei società di Serie A principalmente interessate al progetto Seconde squadre. L'articolo Seconde squadre, la Serie A in attesa: Uva incontra i sei club interessati è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cristiano Ronaldo alla Juve - non è più un sogno. Ecco cifre e benefici per l'intera Serie A : Cristiano Ronaldo non alzerà la Coppa del Mondo nemmeno quest'anno e, data l'età non proprio tenera per i canoni calcistici , 33 anni, , forse non sarà mai campione del mondo con la nazionale del ... la notizia-bomba che si rincorre da ieri nelle redazioni dei quotidiani sorprende in positivo, perché CR7, com’è noto l’attaccante del Real Madrid, sarebbe in trattativa con la famiglia Agnelli per passare alla Juventus. --Stando alle notizie che ...