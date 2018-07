Season Pass 2 per Tekken 7 e versione budget in arrivo?

Kingdom Hearts III : nuovi dettagli su dimensioni - DLC e Season Pass : Recentemente la nota rivista Famitsu ha condotto un'intervista con il director di Kingdom Hearts III Tetsuya Nomura dalla quale sono emerse importanti curiosità su Season Pass, DLC e dimensione del gioco.Come riporta Gematsu sappiamo che il ritardo nella data di uscita non è correlato allo stato di sviluppo del gioco, ma semplicemente circostanziale, il mondo di Frozen seguirà l'arco temporale del film e naturalmente ritroveremo Let It Go ed ...

Code Vein : rivelato Season Pass - bonus digitali per il pre-order - e molto altro ancora : Bandai Namco Entertainment ha annunciato i dettagli relativi al Season Pass, alla Digital Deluxe Edition e ai bonus per il preordine di Code Vein, riporta Gematsu.Come possiamo vedere il Season Pass verrà venduto al prezzo di 2,700 yen, circa 21 euro, e saranno inclusi tre diversi add-on con dungeon aggiuntivi, oggetti equipaggiatili che forniscono diverse abilità e versioni alternative dei personaggi di gioco. in aggiunta chi prenderà il Season ...

CODE VEIN : Season Pass - Bonus Pre-Order e Terme svelati : Attraverso una trasmissione intitolata Bloody Live, siamo venuti a conoscenza di nuovi dettagli per CODE VEIN, in particolare riguardanti Season Pass, Bonus per il Pre-Order e la presenza delle Terme. CODE VEIN: Season Pass e Bonus Pre-Order Partiamo fin da subito con il Season Pass, il quale verrà venduto ad un costo di circa 21 euro al cambio attuale ed includerà: Tutti i dungeon aggiuntivi Oggetti equipaggiabili ...

I DLC di Call of Duty : Black Ops 4 non potranno essere acquistati singolarmente - ma solo tramite il Season pass : Nell'accezione più classica del termine, il season pass solitamente permette di ricevere l'insieme dei DLC di un videogioco, DLC che nella norma possono essere acquistati anche singolarmente. Non la pensa più così Activision, che ha recentemente fatto sapere che in Call of Duty: Black Ops 4 l'unico modo per giocare a un DLC sarà quello di acquistare anche tutti gli altri con il season pass.Il publisher ha promesso l'arrivo di un significativo ...

Far Cry 3 Classic Edition è ora disponibile per i possessori del Season Pass di Far Cry 5 : Se avete acquistato Far Cry 5 e siete stati colpiti dalla voglia di avventurarsi su un'isola nella natura più incontaminata, vi conviene acquistare il seasonal pass perchè da oggi solo per i possessori del pass stagionale di Far Cry 5 è disponibile il terzo capitolo della saga, stiamo parlando di Far Cry 3 Classic Edition naturalmente.Come riporta Destructoid il ritorno del gioco, uno dei più apprezzati della saga a detta di critica e pubblico, ...

Battlefield V non avrà un Season Pass : Durante il reveal di Battlefield V appena da poco terminato, DICE ha annunciato che il suo FPS non avrà nessun Season Pass. Come riporta Gamingbolt il gioco godrà comunque di un supporto post lancio tramite il programma Tides of War, che introdurrà periodicamente contenuti extra gratuiti come mappe, skin, modalità, armi e tanto altro ancora. Gli sviluppatori hanno inoltre confermato che nel gioco non ci saranno elementi pay to win.Questa è senza ...