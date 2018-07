SCUOLA Statale | ma non gestita dallo Stato | solo un miraggio?

ilsussidiario

(Di lunedì 9 luglio 2018) E' possibile immaginare delle scuole statali che, pur istituite, siano anche espressione della libera iniziativa dei cittadini, come accade per le paritarie? EMANUELE CONTU(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:10:00 GMT)/ Presidi, istruzioni per evitare l'errore di Napoleone III, di E. Contu/ Presidi, le anomalie da correggere al più presto, di E. Contu