leggioggi

: Scuola: pensioni bloccate per docenti e personale Ata... - LeggiOggi_it : Scuola: pensioni bloccate per docenti e personale Ata... - ERTIGRE2 : @antoniodb_91 @Libellula51 @tomlupi75 @eltwittatore @FComellini @gargano_aurelia @matteorenzi Da buon troll ad ogni… - BlitzQuotidiano : Pensioni scuola, boom di richieste: copertura cattedre 2018/19 a rischio, tavolo Miur-Inps -

(Di lunedì 9 luglio 2018)a rischio per migliaia die non solo. Circa 33 mila – tra insegnanti, presidi eAta pronti per andare in pensione dal 1° settembre 2018 sono letteralmente in balia del caos, creato da problemi nell’accertamento dei contributi, che è passato dalle mani degli istituti scolastici a quelle dell’Inps. Consulta lo Speciale sulla RiformaIl problema è questo: l’accertamento del diritto alla pensione – per ilche dovrebbe uscire da lavoro il 1° settembre – non è ancora stato effettuato, per uno stallo creato dalla mancanza di coordinamento tra i dati che risultano all’Inps (nelle cui mani è passata la verifica dei requisiti) e quelli che risultano alle scuole. Caos che riguarda non solo gli aspiranti pensionati, ma anche chi ambisce all’immissione a ruolo: insomma, alla cattedra. In tutto, secondo dati forniti dal Miur, sono 25 mila, 8 mila ...