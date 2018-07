Sconti davvero imperdibili per FIFA 19 e PES 2019

Supergiornate di Sconti e saldi pazzi - ne abbiamo davvero bisogno? : 470933558 Che Amazon abbia cambiato le carte in tavola nell’ecommerce (e non solo) è un’ovvietà. Quello che ci interessa è però capire come la piattaforma di Jeff Bezos abbia traghettato anche nel nostro Paese la logica delle Supergiornate di sconti pazzi. Tipicamente il Prime Day – in arrivo a quanto pare i prossimi 16 e 17 luglio, con 36 ore ininterrotte di offerte per i gli abbonati Prime, che possono arruolarsi anche nell’immediato – o altri ...