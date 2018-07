Scaldano i motori le 4 notti dei briganti | street food e musica

Nuoto - Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella Scaldano i motori a Tarragona. Che coppia di fondisti a Glasgow! : La piscina di Tarragona (Spagna) ha chiuso i battenti per gli “Squali” della vasca. Come da pronostico, l’Italia ha fatto razzia di medaglie e si è imposta con 22 ori, 13 argenti e 8 bronzi, facendo meglio rispetto a Mersin (Turchia) nel numero di successi. Un vero e proprio dominio che conferma la tradizione del Bel Paese “acquatico” nei Giochi del Mediterraneo. Tuttavia, in una manifestazione come questa, in cui ...