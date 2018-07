Saviano | Toninelli burattino nelle mani di Salvini

Saviano - Toninelli è caricatura ministro : ANSA, - ROMA, 9 LUG - "Danilo Toninelli mi invita a tacere. Inutile far presente a questa caricatura di ministro da chi solitamente arrivano certi inviti e cosa significano". Lo scrive su facebook ...

Toninelli : Saviano non si permetta di di attaccare Italia su migranti : Toninelli: salvate 600mila vite in 4 anni Roma – Di seguito il tweet del ministro Danilo Toninelli. “A Roberto Saviano ricordo che i 100 migranti sono naufragati in acque territoriali (non Sar) Libiche. Dove non è consentito entrare. Non si permetta di attaccare l’Italia che ha salvato 600mila vite in 4 anni. Piuttosto ci dia una mano a porre fine al traffico di essere umani”. L'articolo Toninelli: Saviano non si permetta ...

Toninelli risponde alle accuse di Saviano : "Bandito è chi lucra sulla disperazione dei profughi" : "Su Salvini non avevo speranza, ma Lei, ministro Toninelli, pensavo fosse - almeno - una brava persona". Così in un tweet Roberto Saviano, a proposito della vicenda dell'Aquarius, punta il dito contro il ministro pentastellato Toninelli. "E voi, donne e uomini che avete portato M5S al governo volevate questo? Essere al ruota di scorta di un partito xenofobo?", conclude nel tweet lo scrittore.Su Salvini non avevo alcuna speranza, ma Lei, ...

Toninelli risponde a Saviano : "Caro Roberto Saviano, i banditi sono coloro che hanno lucrato per anni sulla disperazione dei profughi, con la complicità di certa politica". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli risponde su Twitter alle accuse lanciate contro di lui da Roberto Saviano per il caso della nave Ong Aquarius . "...

Toninelli risponde a Saviano : “Bandito è chi ha lucrato sulla disperazione dei profughi” : Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli risponde a Roberto Saviano che nella sua rubrica su Fanpage.it aveva attaccato sia lui che Salvini per i loro "comportamenti da banditi". Toninelli replica: "Caro Saviano, i banditi sono coloro che hanno lucrato per anni sulla disperazione dei profughi, con la complicità di certa politica”.Continua a leggere

Caso Aquarius - Saviano contro Matteo Salvini : “Lui e Toninelli si comportano da banditi” : Roberto Saviano commenta ai microfoni di Fanpage.it la vicenda che ha visto protagonista nelle ultime ore la nave Aquarius di Medici senza Frontiere con a bordo più di 600 migranti costretti in mare in seguito alla decisione del governo italiano di chiudere i propri porti: "Comportamento da banditi. Tutto ciò che vi raccontano sull'Europa e l'immigrazione è una grande bugia. Vi spiego perché".Continua a leggere

