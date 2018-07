Saviano presenta «Il mondo dei narcos» su NOVE

Roberto Saviano presenta ‘Il Mondo dei Narcos’ : il viaggio di Beriain nell’inferno Messicano della droga : Il Mondo del traffico della droga Messicano osservato da pochi centimetri di distanza. Laboratori di metanfetamine e di lavorazione dell’eroina; passeggiate in mezzo ad infiniti campi di marijuana; interi fortini militarizzati a protezione di gruppi di trafficanti; un giovane boss irrequieto e dal grilletto facile; una prostituta scampata alla vendetta mortale del cartello della droga . Questo è molto altro nelle puntate della mini serie Il Mondo ...

Il mondo dei narcos - i segreti del narcotraffico mondiale in una serie di doc presentati da Saviano. L’anticipazione : Dopo Kings of Crime – che lo scorso anno ha raccontato le più pericolose organizzazioni criminali attraverso le vite di alcuni dei boss più potenti – Roberto Saviano torna sul Novedi con “Il mondo dei narcos” (lunedì 9 e 16 luglio alle 21:25). Saviano introduce e commenta una serie di documentari inediti sui signori della droga e la corruzione in Colombia e Messico, terre dei due narcos più famosi, Escobar e El Chapo. Le ...