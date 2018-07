adnkronos

: New post: 'Santocono nuovo presidente Camera di Commercio Padova ' - Le_Valentinois7 : New post: 'Santocono nuovo presidente Camera di Commercio Padova ' - Alessan92824311 : RT @roberto_marcato: ? Ora a #Padova per l’elezione del nuovo Presidente della Camera di Commercio. Buon lavoro ad Antonio Santocono per le… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) 'Come immagino la nostratra cinque anni, quale eredità vorrei che insieme lasciassimo a chi arriverà dopo di noi? Innanzitutto penso a un grande Ente pubblico in senso moderno in cui tutti, l'...