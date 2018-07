Santocono nuovo presidente Camera di Commercio Padova : 'Come immagino la nostra Camera tra cinque anni, quale eredità vorrei che insieme lasciassimo a chi arriverà dopo di noi? Innanzitutto penso a un grande Ente pubblico in senso moderno in cui tutti, l'...

Padova : Antonio Santocono è il nuovo presidente della Camera di Commercio (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Hanno partecipato all’assise anche l’assessore della Regione Veneto, Roberto Marcato, e l’assessore del Comune di Padova Antonio Bressa. Attorno al grande tavolo ovale, i rappresentanti delle categorie economiche, delle associazioni dei consumatori, delle banche, delle or

Padova : Antonio Santocono è il nuovo presidente della Camera di Commercio (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Ma quale vestito avrà la nuova Camera di Commercio? “Sarà una Camera inclusiva - prosegue il neo presidente Santocono -, una Camera in cui si possano rispecchiare la complessità del mondo agricolo, la modernità della Green economy, la necessità dei servizi alle imprese e

Padova : Antonio Santocono è il nuovo presidente della Camera di Commercio : Padova, 9 lug. (AdnKronos) - “Come immagino la nostra Camera tra cinque anni, quale eredità vorrei che insieme lasciassimo a chi arriverà dopo di noi? Innanzitutto penso a un grande Ente pubblico in senso moderno in cui tutti, l’ultimo assunto come il presidente si presentino, operino e si rapportin