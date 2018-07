Sanità | Verona | Ospedale di Negrar punto riferimento su malaria 3

meteoweb.eu

: Roverè: Vigili del Fuoco Verona salvano un cagnolino precipitato in un pozzo - veronaoggi : Roverè: Vigili del Fuoco Verona salvano un cagnolino precipitato in un pozzo -

(Di lunedì 9 luglio 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – La malattia può diventare rapidamente grave e mortale in caso di immunodepressione, ad esempio in soggetti trattati con cortisone o con farmaci anti-rigetto nel caso di trapianto. Le ricerche coordinate dall’équipe dihanno permesso di evidenziare la probabile presenza di migliaia di soggetti anziani portatori (quasi sempre del tutto ignari) dell’infezione nelle sole regioni dell’Italia del Nord.Altro settore di ricerca e cura sono altre cosiddette Neglected Tropical Diseases, cioè, secondo l’Organizzazione Mondiale della, le malattie tropicali dimenticate perché a lungo trascurate dalla ricerca e dallapubblica. Colpiscono soprattutto soggetti provenienti da Paesi a basso reddito, della fascia tropicale-subtropicale, ma non solo, come ad esempio la malattia di Chagas, una parassitosi che interessa ...