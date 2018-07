Sanità : Napoli - reparto chiuso per partecipare alla festa del primario - : Secondo quanto denunciato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, è accaduto nella notte tra venerdì e sabato all'Ospedale del Mare. Il personale "si sarebbe organizzato tra ferie, turni, ...

Napoli - ambulanza sequestrata dopo incidente/ Ultime notizie : sanitari 118 minacciati e trascinati sul mezzo : Napoli, ambulanza sequestrata dopo incidente stradale: secondo caso in pochi giorni. Personale del 118 minacciato, trascinato sul mezzo e costretto a soccorrere due feriti.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 20:05:00 GMT)

Napoli - un flash mob per dire basta alla violenza contro i sanitari del 118 : Napoli, un flash mob per dire basta alla violenza contro i sanitari del 118 Quasi 200 persone tra medici, infermieri e autisti di ambulanze hanno manifestato contro le aggressioni ai danni del personale medico: già 40 casi nel 2018 Continua a leggere L'articolo Napoli, un flash mob per dire basta alla violenza contro i sanitari del 118 proviene da NewsGo.

Napoli - un flash mob per dire basta alla violenza contro i sanitari del 118 : "La gente ti soffocava, ti inveiva contro. Il ragazzo che dovevamo soccorre era già in fin di vita e non ho potuto nemmeno applicare tutti i protocolli del caso a causa della folla inferocita", ha ...

Napoli : 'sequestro'sanitari per soccorso : 9.50 Un'ambulanza del 118è stata 'sequestrata' dal parcheggio dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli e costretta a un intervento per un incidente mortale a un motociclista. Un gruppo di persone, arrivate in scooter all'ospedale, ha bloccato l'ambulanza, appena rientrata da un altro soccorso, e l'ha costretta a recarsi nei Quartieri Spagnoli. Il fatto è denunciato dall'associazione "Nessunto tocchi Ippopcrate", che ha raccolto la denuncia ...