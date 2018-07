SANDRO VERONESI A SAVIANO | “NOI COME SCUDI UMANI SU NAVI ONG CON I MIGRANTI” Salvini

SANDRO VERONESI scrive a Roberto Saviano : “Mettiamoci il corpo e andiamo sulle navi con i migranti” : Lo scrittore Sandro Veronesi in un lettera aperta a Roberto Saviano sul Corriere della Sera propone di metterci direttamente il proprio corpo e dare visibilità a quanto accade laggiù, in quel tratto di mare dove la gente viene lasciata morire: "Caro Roberto, pensa se su una di quelle navi ci fosse Totti. Il suo corpo su una di quelle navi farebbe capire a un sacco di persone come stanno le cose, più di mille parole. Sto sognando? Sto dicendo una ...

Migranti - SANDRO VERONESI scrive a Saviano “andiamo su navi Ong”/ “Nostri corpi contro la propaganda razzista” : Caos Migranti, Sandro Veronesi scrive lettera a Roberto Saviano: "andiamo sulle navi Ong che salvano vite, i nostri corpi usiamoli contro la propaganda razzista e infame nel Mediterraneo"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:35:00 GMT)

"Sono una ex deportata e temo la politica italiana : anche gli ex dittatori iniziarono così". La lettera della vedova di SANDRO Veronesi : "Sono stata fidanzata e moglie del professor Umberto Veronesi per oltre 60 anni. Ho avuto 6 figli meravigliosi, tutti laureati in discipline importanti. Oggi ho paura, ho paura degli atteggiamenti arroganti e populisti di alcuni politici. I discorsi a voce alta con le mani appoggiate ai fianchi mi ricordano troppo i passati despoti". Lo scrive in una lettera inviata al Corriere della Sera Sultana Razon, vedova del professore Umberto Veronesi, ...