Samsung Galaxy S10+ potrebbe includere una doppia fotocamera frontale

Disponibilità patch giugno per Samsung Galaxy S8 Vodafone : dettagli aggiornamento : Segnaliamo la Disponibilità per il Samsung Galaxy S8 Vodafone dell'aggiornamento G950FXXU2CRF7, che ha lasciato i laboratori del colosso asiatico lo scorso 14 giugno, includendo le patch di sicurezza dello stesso mese, e poco altro per quel che ne sappiamo. Non abbiamo l'opportunità di verificarlo personalmente al momento, ma da quanto ci risulta la release potrebbe anche essere portatrice della modalità di visualizzazione orizzontale della ...

Samsung Galaxy Note 9 - gli ultimi rumors : data uscita - prezzo e caratteristiche : Samsung Galaxy Note 9, tutti i rumors: data uscita, prezzo e caratteristiche Samsung Galaxy Note 9, gli ultimi rumors: data uscita, prezzo e caratteristiche Manca ormai solo un mese all'uscita ...

Magisk 16.6 beta introduce il supporto al Samsung Galaxy S9 e altre novità : Nelle scorse ore è stata rilasciata la versione 16.6 beta di Magisk con cui sono stati introdotti il supporto al Samsung Galaxy S9 ed altre novità. Ecco quali L'articolo Magisk 16.6 beta introduce il supporto al Samsung Galaxy S9 e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Si riaffaccia all’aggiornamento il Samsung Galaxy S8 Wind : XXU2CRED in corso : Si riaffaccia all'aggiornamento anche il Samsung Galaxy S8 Wind, che mancava dalle scene italiane da un bel po' di tempo. Non è mai troppo tardi per accaparrarsi un firmware ben ottimizzato: questo sembra essere diventato il credo del gestore arancione, che preferisce dispensare pacchetti dalla tenuta forte ed impiegarsi un po' in più, piuttosto che offrirne di poco raccomandabili pur di rilasciarli al prima possibile. Questa volta il ...

Offertona sul prezzo Samsung Galaxy S9 e sul trio Huawei P20 : sorpresa TIM di luglio : Sembrano non finire mai le possibilità di portarsi a casa il Samsung Galaxy S9 o qualsiasi degli esponenti della linea Huawei P20 a prezzi davvero competitivi. Questa volta la proposta porta il marchio TIM, sempre che siate clienti già da un anno (cosa del tutto scontata visto l'affacciarsi di Iliad, che ha sconquassato un po' i piani di tutti, compresi quelli degli utenti). Tornando alle offerte proposte dall'operatore nazionale, sappiate che ...

Samsung Galaxy S9 vs HTC U12+ : la dura sfida al buio : Le sconfitte all'inizio di un torneo non sono mai un buon inizio ed il nostro Campionato del Mondo di smartphone non fa differenza. Mentre i perdenti del primo turno hanno ancora un'altra possibilità, i quarti di finale non lasciano spazio agli errori. Ora tocca a Samsung e HTC mostrare di ...

Il launcher di Samsung guadagna la rotazione della home anche su Galaxy S8 e Galaxy Note 8 : Non stravolgerà la vita a nessuno, ma di sicuro potrebbe migliorarla a coloro che utilizzano con soddisfazione la Schermata home di Samsung Experience L'articolo Il launcher di Samsung guadagna la rotazione della home anche su Galaxy S8 e Galaxy Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Dibattito standby cella di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : le indicazioni dell’assistenza : L'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge avrebbe generato un consumo anomalo della batteria principalmente legato al problema dello stanby cella, che il produttore in più di un'occasione avrebbe anche ammesso, sebbene con qualche precisazione. Stando a quanto affermato dalla divisione italiana, prontamente messa al corrente del disturbo riscontrato dagli utenti finali, trattasi di un'anomalia sopraggiunta nell'indicazione dei consumi ...

Un’altra esclusiva di S9 per Samsung Galaxy S8 e Note 8 : l’APK della modalità orizzontale : Debutta a bordo di Samsung Galaxy S8 e Note 8 un'altra delle funzioni fin qui rimaste esclusive dei Galaxy S9, grazie al recente aggiornamento del launcher Samsung Experience, arrivato alla release 9.0.10.76. La modifica si sostanzia nell'apporto della modalità orizzontale, valida sia per la schermata principale che per l'app drawer. Per l'attivazione, basterà recarsi nelle impostazioni del launcher, andando a disabilitare la voce 'Solo modalità ...

I presunti Samsung Galaxy Tab Advanced 2 e Advanced 2 XL in foto dal vivo : I Samsung Galaxy Tab Advanced 2 e Galaxy Tab Advanced 2 XL sono i protagonisti di un'apparizione in Rete in due immagini che ci mostrano il loro aspetto L'articolo I presunti Samsung Galaxy Tab Advanced 2 e Advanced 2 XL in foto dal vivo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 - la S-Pen userà il Bluetooth : ecco le sue funzionalità - Rumors - caratteristiche e prezzo : Samsung Galaxy Note 9, la S-Pen userà il Bluetooth Samsung Galaxy Note 9, la S-Pen userà il Bluetooth: ecco le sue funzionalità Il 9 agosto 2018, il nuovo Samsung Galaxy Note 9 farà il suo esordio sul ...

Samsung Galaxy S10/ 3 Fotocamere posteriori - lettore di impronte sotto il display e 3 differenti versioni : SAMSUNG GALAXY S10, total display e lettore di impronte digitali sotto lo schermo: il lancio nel 2019? Continuano a circolare i rumors circa il prossimo dispositivo coreano(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 17:20:00 GMT)

Mega occasione per Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9 : prezzo stracciato dal 6 luglio : Giornata ricchissima di novità interessanti per chi cerca smartphone popolari a basso prezzo, soprattutto per quanto riguarda i vari Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9. In queste ore, infatti, grazie ad una nuova campagna Ebay è possibile assicurarsi diversi smartphone a condizioni molto più vantaggiose del solito, anche se dovrete fare i conti con unità disponibili limitate. Le segnalazioni sono giunte proprio oggi 6 luglio da community ...