Samsung apre in India la fabbrica di smartphone più grande del mondo

androidworld

: RT @ElioLannutti: S9 e smartphone economici, Samsung apre in India la fabbrica più grande al mondo. Il piano: conquistare il secondo mercat… - kisimaio : RT @ElioLannutti: S9 e smartphone economici, Samsung apre in India la fabbrica più grande al mondo. Il piano: conquistare il secondo mercat… - gessler_ : RT @ElioLannutti: S9 e smartphone economici, Samsung apre in India la fabbrica più grande al mondo. Il piano: conquistare il secondo mercat… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) ... "Creare in", cheha esteso a " Make for, make for the World " , "Creare per l', creare per il", .