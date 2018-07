Sampdoria | il “profilo belga” citato da Ferrero ed una possibile uscita a sorpresa

sportfair

: RT @sampdoriapride: Secondo @voetbalnieuwsbe, la #Samp ha individuato in Leander #Dendoncker il profilo ideale per sostituire #Torreira. Il… - FedericoCarrara : RT @sampdoriapride: Secondo @voetbalnieuwsbe, la #Samp ha individuato in Leander #Dendoncker il profilo ideale per sostituire #Torreira. Il… - sampdoriapride : Secondo @voetbalnieuwsbe, la #Samp ha individuato in Leander #Dendoncker il profilo ideale per sostituire #Torreira… - federclubs : RT @Blucerchiando: La crescita di followers del profilo Instagram di @LTorreira34 dal 22 giugno ad oggi ???????????????????????? #Sampdoria #Mondiali20… -

(Di lunedì 9 luglio 2018)alle prese con la ricerca del sostituto di Torreira, un ruolo chiave per la mediana di mister Giampaolo: le ultime novitàcoinvolta in diverse trattative di mercato nelle ultime ore. Come rivelato oggi anche dal patron Massimo, la società è alla ricerca di un centrocampista e tra i profili vagliati c’è anche una pista belga. Sembra che tale calciatoreda, sia Giannelli Imbula, naturalizzato congolese ma nato a Vilvoorde, Belgio. Il centrocampista dello Stoke City sarebbe finito nel mirino doriano dopo la cessione ormai quasi definita di Torreira all’Arsenal. Per quanto riguarda le uscite invece, il Sassuolo è tornato a bussare alla porta diper chiedere Caprari. Le intenzioni della società in merito all’attaccante non sono ancora chiare, anche se Caprari nella passata stagione è stato utilizzato a ...