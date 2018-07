Sampdoria | Ferrero show | l’addio di Zapata | lo scambio offerto dall’Inter ed il caso

Calciomercato Sampdoria - Ferrero alza la voce : attacco al Palermo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria lavora sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Giampaolo, nel frattempo il presidente Ferrero ha deciso di alzare la voce nel mirino il Palermo come riportato ad il Secolo XIX: “Mi arrabbio perché La Gumina mi è stato segnalato da Osti tre mesi fa quando quasi nessuno lo conosceva, allora abbiamo preso i primi contatti con il Palermo e sembrava non ...

Sampdoria scatenata - in arrivo un “regalo” del presidente Ferrero : Massimo Ferrero ha in serbo un grande colpo per la sua Sampdoria, in arrivo un acquisto di spessore per Giampaolo Sampdoria, Jankto è ad un passo. Secondo quanto rivelato da Skysport, il club doriano avrebbe raggiunto l’accordo con l’Udinese per il centrocampista ceco, il quale si è messo in luce nella passata stagione. L’affare si aggirerebbe attorno ai 15 milioni che andrebbero a rimpolpare le casse dell’Udinese ...

Sampdoria : frasi sessiste - squalifica per Ferrero : 15 giorni di inibizione per Massimo Ferrero e 5 mila euro di multa alla Sampdoria. Lo ha deciso la Procura Federale della Figc in merito alle dichiarazioni sessiste del presidente blucerchiato nel dopo gara della sfida con il Genoa del 7 aprile scorso. Ferrero intervistato in zona mista aveva analizzato il derby, terminato in parità, commentando con una frase dichiaratamente sessista il risultato. La Figc, si legge nel comunicato ...

Sampdoria - Sabatini : “Giampaolo è quasi perfetto”/ “Ferrero? Per fortuna Romei e Osti ci controllano...” : Sampdoria, Sabatini: “Giampaolo è quasi perfetto. Ferrero? Per fortuna Romei e Osti ci controllano...”. Il nuovo responsabile dell'area tecnica si presenta in conferenza stampa(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 15:57:00 GMT)

Sampdoria : Massimo Ferrero punta su Jacub Jankto - l'Udinese chiede 15 milioni : La Sampdoria è pronta alla rivoluzione di mercato. L'arrivo di Sabatini potrebbe cambiare le strategie anche se le linee guida rimarranno le stesse delle ultime settimane: dopo Torreira, ceduto all'Arsenal per 30 milioni, presto potrebbe andare via anche Dennis Praet. La cifra fissata dalla clausola rescissoria e di 26 milioni. Il belga è corteggiato dal Napoli, nel caso di addio di Hamsik, e dalla Juventus, ma attenzione anche alla Lazio che ha ...

Sampdoria regina delle plusvalenze : Ferrero punta Bruno Peres e Defrel : Con cessioni eccellenti i blucerchiati hanno chiuso in positivo anche il bilancio 2017. Ora si farà cassa con Torreira, Praet e Viviano

Sampdoria - si scatena Ferrero : “Quagliarella - Zaza - Berisha - Eder… vi dico tutto!” : Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato delle dinamiche di calciomercato che coinvolgono la sua squadra in questa prima fase della sessione Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato in tutta sincerità delle vicende di calciomercato che stanno coinvolgendo il club ligure. Interpellato dai colleghi di Sportitalia, Ferrero ha analizzato i casi più caldi del mercato doriano: “La Sampdoria non vende a meno che non ci ...

Serie A Sampdoria - tifosi contro Ferrero : «Non ci rappresenti» : GENOVA - Circa 400 tifosi blucerchiati si sono ritrovati oggi sotto la sede della Sampdoria per contestare la presidenza doriana: " Ferrero non ci rappresenti", si legge sullo striscione esposto sotto ...

Sampdoria - Ferrero ha scelto : le ultime sul portiere che sostituirà Viviano : Viviano saluta la Sampdoria per approdare a Parma, il presidente Ferrero ha già in tasca una valida alternativa tra i pali Viviano è promesso sposo del Parma, questo è ormai noto. La Sampdoria sta dunque vagliando le diverse ipotesi sul mercato per sostituire al meglio l’estremo difensore che sta per dare l’addio al club. Il nome in pole position nelle ultime settimane, è stato quello di Skorupski, ma il prezzo richiesto dalla Roma è ...

Sampdoria - il giorno della protesta : tifosi contro Ferrero : Genova - La gestione Ferrero compie oggi 4 anni e nella ricorrenza i tifosi della Samp hanno organizzato per stasera un ritrovo che di fatto sancirà la rottura totale dei rapporti tra la tifoseria ...

Sampdoria - il 12 giugno protesta contro Ferrero : È stata confermata per martedì 12 giugno la manifestazione di protesta della tifoseria organizzata della Sampdoria contro il presidente Massimo Ferrero. Si svolgerà alle 19 e andrà in scena sotto la sede del club a Corte Lambruschini. Lo strappo tra tifosi e Ferrero era avvenuto dopo la gara col Napoli quando il massimo dirigente parlo’ di “quattro scappati di casa” riferendosi ai supporter che avevano intonato cori ...